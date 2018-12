Parragh: Vannak figyelmeztető jelek

Kiemelte, a magyar gazdaság nagyon jó eredményeket ért el az elmúlt években, az alapvető gazdasági folyamatok rendben vannak, de most a növekedés belső kereslet vezérlésű. Még húzza a gazdaságot egyebek közt a bővülő lakossági fogyasztás, az építőipar növekedése, a turizmus kiváló teljesítménye, de vannak figyelmeztető jelek.Hasonlóképp fogalmazott Banai Péter államtitkár és Orbán Viktor miniszterelnök is a napokban:Parragh László szerint ilyen például, hogy az idén az év kilenc hónapjából ötben csökkent az export dinamikája,, és több előrejelzés szerint a GDP növekedésének lassulása várható, a német konjunktúra mutató is csökkenő növekedést jelez.A kamara elnöke rámutatott arra, hogy egyre inkább kimerülőben van a magyar munkaerő tartalék, a beruházások dinamikája mérséklődik, az uniós források szűkülnek, Magyarországon a legmagasabb az infláció az Európai Unió tagországaiban.Mindez azt vetíti előre, hogy a gazdasági ciklikusságban a növekedési görbe felső értékéhez közeledik, növekedés lesz, de nem az utóbbi években megszokott ütemű. A fő veszély a gazdasági növekedés fenntartásában a világgazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása lehet, és erre a helyzetre fel kell készülni - hangsúlyozta Parragh László, aki szerint Magyarország lényegesen "ütésállóbb" ország lett, mint a 2008-as válság idején volt.A gazdasági köztestülettel kapcsolatban az MKIK elnöke úgy fogalmazott, hogy egyre nagyobb vállalati erő áll az önkéntes kamara mögött, és nemcsak a budapestit, hanem a megyei kamarákat is a térség meghatározó vállalkozásai erősítik, és ez megalapozza egy erős gazdaságszervező kamarai rendszer létjogosultságát.A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában az idén 745 ezer vállalkozás fizetett hozzájárulást, ami az előző évhez képest 14 százalékos növekedés. Az építőipari kivitelezők kamarai nyilvántartásában 12 ezer vállalkozás regisztrált, így jelenleg 81 ezer aktív építőipari kivitelezőt tartanak nyilván. Több mint ezer hitelesített dokumentumot állított ki az MKIK, és fontos adójavaslatokat tett a kormány asztalára, például az alanyi adómentesség határának 12 millió forintra emelését. A Modern vállalkozások programba a kamara 14 ezer vállalkozást vont be, és segítette digitális felkészülésüket, eszközbeszerzésüket.A kamara szakképzésben elért eredményét mutatja, hogy meghaladja az 55 ezret a duális képzésben tanulószerződéssel résztvevők diákok száma, akik 11 ezer képzőhelyen vesznek rész gyakorlati képzésben - ismertette a kamara elnöke.Parragh László hozzátette, hogy az eredményes szakképzési feladatok sorát a szeptember 26-28. között Budapesten megrendezett EuroSkills verseny koronázta meg, a szakmák Európa-bajnokságán 28 ország 525 versenyzője vett részt 37 versenyszámban. A magyar indulók három arany, három ezüst és három bronz érmet, és 8 kiválósági érdemérmet kaptak, az MKIK koordinálásában felkészített magyar csapat a 4. helyet szerezte meg.