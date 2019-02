Perceken belül kiteríti lapjait Orbán Viktor

5-10 millió forintos kamatmentes életkezdési kölcsön a fiataloknak.

További adókedvezmény, akár életük végéig szóló szja-mentesség a három- és többgyerekes anyáknak.

A főállású anyagság intézménye, ami azt jelentené, hogy például a négynél több gyermeket nevelők a mindenkori átlagbért megkapnák az államtól.

A CSOK kiterjesztése, átalakítása.

Valamilyen állami keretek között működő lakástakarék elindítása.

Tavaly ősz óta tudni, hogy a kormány valamilyen demográfiai csomagon dolgozik, majd a nemzeti konzultáció eredményei után csak idő kérdése volt, mikor jelentik be a döntéseket. A hírek szerint a szerdai kormányülésen jóváhagyták a tervezett lépéseket, melyeket vasárnap délután háromkor a Várkert bazárban ismertet Orbán Viktor szokásos évértékelő beszédében. Az eddig kiszivárgott hírek szerint az alábbi intézkedések voltak a kormány asztalán:A családpolitikai lépések mellett az utóbbi hetekben többször szóba került egy gazdaságélénkítő terv is, könnyen lehet, hogy ennek elemeit is most ismerteti a kormányfő. A demográfiai programról Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csak annyit árult el a pénteki Kormányinfón, hogy a gyermekeket nevelőknek jelenthet további segítséget, illetve komoly háttérszámítások előzték meg költségvetési oldalról a lépéseket. Gulyás azt is elárulta, hogy a csomag már az idei büdzsét is érinti, részben átcsoportosítással, részben pedig a tartalék terhére biztosítják ehhez a fedezetet.