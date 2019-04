Pleschinger: kisebbek lennének most egy válság hatásai, mint 2008-ban

A jegybank 2010-től folytatott monetáris politikájának eszközeit tárgyaló előadásában Pleschinger Gyula kiemelte, hogy a monetáris politika csak rövidtávon, időlegesen képes hatni a gazdasági növekedésre és a munkaerőpiacra. Annak elsődleges célja az árstabilitás és a pénzügyi stabilitás fenntartása, a kormány gazdaságpolitikájának támogatása.Felidézte: az MNB 7 százalékról 0,9 százalékra csökkentette az alapkamatot, szűkítette a kamatfolyosót. A devizacsere-ügyletekkel további likviditást pumpáltak a magyar gazdaságba, ez a forrás állampapírokban és a hitelezésben hasznosult. Az MNB intézkedéseinek köszönhetően a bankközi kamat mértékét a V4-es országok közül Magyarországon a legalacsonyabb szintre sikerült csökkenteni, ami szintén javítja a hitelezési feltételeket - sorolta.Pleschinger Gyula a reálgazdaság jövőbeli kilátásaira térve közölte azt is, hogy Magyarország érzékeny a külső inflációra; az MNB monetáris politikai eszközei közül hosszútávon a kamatcsatornát és a devizacsere-ügyleteket tervezi megtartani.Magyarország a versenyképesség tekintetében lemaradt a többi visegrádi országtól, ezért dolgozta ki az MNB 330 pontos javaslatcsomagját, amelyet megfontolásra ajánl a többi gazdasági döntéshozónak.Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke A költségvetési politika alkalmazkodása a változó gazdasági környezetben című előadásában szintén kitért a szakemberek által 2021-2022-re prognosztizált következő világgazdasági válságra, amely várhatóan szelídebb formában tér vissza, mint korábbi globális krízis volt.A magyar gazdaság 2004 és 2010 közötti kedvezőtlen állapotára utalva azon véleményének is hangot adott, hogy az ország csődközeli helyzete a gazdasági világválság nélkül is bekövetkezett volna.A jelenre térve Kovács Árpád megállapította, Magyarországot mára 4 százalék körüli gazdasági növekedés jellemzi jelentős fogyasztási szinttel. Az ipar részesedése 24 százalék a GDP-ből, emellett jelentős a szolgáltatás és turizmus hozzájárulása a nemzeti össztermékhez.A V4-es országok - amelyek között Magyarország a középmezőnybe tartozik - a hitelminősítők szerint egyre inkább tekinthetőek egy egységnek és kezdik meghaladni a dél-európai államok versenyképességi mutatóit - mondta a Költségvetési Tanács elnöke.A kétnapos pécsi tanácskozáson 10 szekcióban mintegy 70 előadást tartanak egyebek mellett az adózás rendje és a személyi jövedelemadó idei évi változásait, valamin az okleveles adószakértők kutatási eredményeit tárgyalják. A plenáris ülésen a monetáris és a fiskális rendszer aktuális kérdéseit vizsgálták a magyar adórendszer és bankrendszer aspektusából.