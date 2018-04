Putyin újra a mélybe rántja Oroszországot

Szankciók és zuhanó piacok

Az orosz rubel két nap alatt 6%-ot esett a dollárral szemben, és a piacok mélyrepülésben vannak, miután a szankciók mellett a szíriai háborús konfliktus is aggasztja a befektetőket. A tegnapi 4%-os esés volt a legnagyobb egy napon belüli gyengülés három év alatt.

Az orosz kormányzat világszerte egy sor káros tevékenységet folytat, beleértve a Krím-félsziget változatlan bekebelezését és erőszak szítását Kelet-Ukrajnában, a saját polgárait bombázó Aszad-rezsim fegyverekkel történő támogatását, a nyugati demokráciák ellen irányuló felforgató tevékenységet és a számítógépes térben elkövetett kártékony tevékenységét

Putyin nem ezt ígérte

Az államadósság törlesztésének leállására köthető biztosítás felára növekedésnek indult, ráadásul az orosz adósság finanszírozása is drágul, az orosz kötvényhozamok rakétaként lőttek ki. A rubel esése kapcsán a hatóságok is megszólaltak, akik szerint volatilitás nem fenyegeti a pénzügyi stabilitást. A központi bank elnöke is megszólalt, Elvira Nabiullina utalt arra, hogy a lebegő árfolyamrendszer segít alkalmazkodni az orosz gazdaságnak, és képesek "használni" az alapkamatot, ha az infláció emelkedne a valuta leértékelése miatt. Ez ugyanakkor még tovább hűtené az egyébként is gyenge lábakon álló gazdasági növekedést.Az Egyesült Államok a múlt héten vetett ki újabb szankciókat , ezúttal Vlagyimir Putyinhoz közelálló oligarchákra és a hozzájuk köthető vállalatokra, amelynek hatására gyakorlatilag összeomlottak a cégek árfolyamai.- olvashattuk a Steve Mnuchin pénzügyminiszter által aláírt közleményben.A szankciók érzékenyen érinthetik az orosz gazdaság egyes ágazatait, elsősorban a pénzügyi és az energetikai szektorokat, de az alumíniumipar is megsínyli majd a büntetéseket. A nyugati világ és Oroszország kapcsolata mostanra a hidegháborús időket idézi, és az országok közötti viszony új mélypontot ért el a Szkripal-ügy nyomán.A Nordea Bank elemzői szerint az újonnan elfogadott szankciók kisebb hatásúak, mint amelyeket 2014-ben vetettek be az országgal szemben. Az orosz cégek elleni amerikai büntetés a teljes kivitelhez képest elenyésző - habár az egyes cégeket mélyen érintheti. A Nordea összességében úgy látja, hogy a piacokon uralkodó negatív hangulatot nem is az újonnan bevezetett szankciók okozzák, hanem az, hogy a későbbiekben még több büntetést vezethet be a Nyugat Oroszországgal szemben.Vlagyimir Putyin még márciusban, újraválasztása előtt azt ígérte, hogy az egy főre jutó GDP másfélszeresére nő a következő évtizedben, ezzel Oroszországot a világ öt legnagyobb gazdasága közé emelné.

Az orosz gazdaság helyzete rendkívül törékeny, éppen, hogy csak ki tudtak evickélni az elmúlt 20 év legrosszabb recessziós periódusából. A hitelminősítők már elkezdték elismerni az eredményeket, és most újra a befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván az országot, ugyanakkor a legfontosabb leminősítésre utaló kockázat, a geopolitikai helyzet eszkalálódása éppen most materializálódik. Habár nem szabad alábecsülni az orosz gazdaság alkalmazkodóképességét, a következő időszakban továbbra is a gyengélkedés jeleit mutathatja, és ha még távolabb kerülnek egymástól a felek (és folytatódik a szankciós politika), akkor az újabb leminősítéseket és a gazdasági visszaesést sem lehet kizárni.

Putyin ígéretének megvalósulásához az orosz gazdaságnak átlagosan 4%-kal kellene növekedni évente a következő időszakban, ami jóval meghaladja az ország elmúlt években nyújtott gazdasági teljesítményét és legtöbb elemző előrejelzését is. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint a növekedés hosszú távon visszafogott maradhat a demográfiai folyamatok és a szankciók miatt.Az egyébként is szerény növekedési előrejelzéseket pedig most egyre erősebb kockázatok övezik. A Reuters elemzése szerint alig hagyták maguk mögött a Krím elcsatolása miatti szankciók hatását, az új szankciók fenyegetik a törékeny fellendülést. Az állami Sberbank árfolyama - amely jó mutatója az orosz gazdaság teljesítményének - zuhanórepülésben van.