Reagált a kormány a ma megjelent GDP-adatra

Ahogy írtuk , a második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye (szezonálisan és munkanaphatással igazítva) 5,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A kiigazítatlan GDP-index 4,9% lett, az erre vonatkozó piaci várakozás 4,7% volt. Vagyis a szakértők gazdasági lassulást vártak, ami bejött, de a lassulás mértéke kisebb volt. Tehát (immár sokadszor egymás után) pozitív meglepetést okozott a magyar gazdaság.Az adatra reagálva Varga Mihály a kormányzati intézkedések jelentőségét emelte ki a növekedésben.Eredményesek a kormány gazdaságélénkítő intézkedései, jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. A rendelkezésre álló adatok szerint hazánk az EU élmezőnyében van, az európai tagállamok 1,3 százalékos átlagát közel négyszeres mértékben meghaladva. Hozzátette: míg az Európai Unió országait tekintve változatlanul a lassulás jelei mutatkoznak, a magyar gazdaság bővülését több tényező is támogatja, mögötte pedig nem az eladósodás, hanem stabil és kiegyensúlyozott fundamentumok állnak.Az elmúlt időszakban mind a nemzetközi intézmények, mind a hazai pénzügyi szervezetek sorra javították a magyar gazdaságra vonatkozó növekedési előrejelzésüket, így a kormány várakozásaival összhangban már 4 százalékot meghaladó bővüléssel számolnak - emlékeztetett Varga Mihály. Mint mondta: az elkövetkezendő hónapokban ugyanakkor egyszerre kell tekintettel lenni a világgazdasági folyamatok alakulására, ezen belül a brit kiválásra, valamint a termelői kapacitásbővítést nehezítő tényezőkre. Ezekre a kihívásokra kíván választ adni a Gazdaságvédelmi Akcióterv, amellyel a magyar gazdaság a jövőben is dinamikus, az uniós átlagot legalább két százalékponttal meghaladó, továbbra is kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést érhet el.