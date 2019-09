Régóta nem volt ilyen gyenge az amerikai feldolgozóipar

Az új feldolgozóipari jelentés sorra dönti meg a mélypontokat. A felmérést készítő Insititue for Suppply Managment (ISM) azt írta, hogy az amerikai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index 49,1 pontra csökkent, a legalacsonyabbra szintre 2016 január óta. Ez alulmúlta a júliusi 51,2 pontos eredményt. A Reuters által megkérdezett elemzők 51,1-es szintre becsülték a feldolgozóipari indexet, vagyis az adatközlés negatív meglepetést okozott. Az 50 pont feletti érték a szektor növekedését, az alatti recessziót jelez, ezért is különösen kedvezőtlen, hogy hosszú ideje először esett a kritikus szint alá a mutató.Az új megrendelések száma is új mélypontot ütött: 2012 júniusa óta nem volt ilyen alacsony az új rendelések száma. Augusztusban csupán 47,2 pont volt az új rendelési index a júliusi 50,8-cal szemben. A feldolgozóipar foglalkoztatottsági indexe 47,4-et ért el az ISM értékelésén, ami meg sem közelíti a júliusi 51,7-es eredményt, és rendkívül negatív hír a munkaerőpiac szempontjából. Az amerikai feldolgozóipar foglalkoztatottsági indexe 2016 márciusa óta nem volt ilyen alacsony.