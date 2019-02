Rendkívüli bejelentést tett Varga Mihály, 20 éve nem volt ilyen

Gigantikus januári többlet

az elmúlt két évtized legkedvezőbb adatát láthatjuk az év első hónapjában.

Az államháztartás központi alrendszerének 2019. január végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató az eredeti tervek szerint 11 órakor jelent volna meg pénteken, régóta hagyomány ez a 11 órás időpont. A Pénzügyminisztérium azonban korábban tette közzé a fő adatokat és különleges módonA PM közleménye szerint ugyanisA költségvetés 244,5 milliárd forintos többlettel zárt, az adóbevételekből 200 milliárd forinttal több folyt be, mint tavaly ilyenkor és jelentős uniós átutalás is történt - részletezi a tárca.A Portfolio idősoros számai alátámasztják a rendkívüli januári adatot. Összesítésünk szerint valóban rekord volt a mostani januári többlet, az eddigi legmagasabb januári szufficit 123 milliárd forint volt, most erre duplázott majdnem rá a költségvetés.

Így értékel Varga Mihály

az általános forgalmi adóból 153,9 milliárd forinttal,

személyi jövedelemadóból 23,9 milliárd forinttal,

nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból 23,0 milliárd forinttal, míg

jövedéki adóból 17,1 milliárd forinttal több folyt be az államkasszába, mint az előző év első hónapjában.

Részletes bontás

Egyetlen hónap adatából még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni az egész 2019-es évre nézve, de az biztos, hogy kedvező alapokon van a költségvetés idén is, köszönhetően részben a 2018-as erős bázisévnek, valamint annak, hogy a tavaly év közepén indított új gazdaságfehérítő eszköz, az online számlázás idén már egész évben érezteti hatását. Elsőként a Portfolio mutatott rá, hogy ez az intézkedés évente plusz százmilliárdokkal gyarapíthatja a költségvetést. A kormánynak azonban égető szüksége is van ezekre az összegekre, ugyanis egy részét már lekötötte a tartalékoknak, miután voltak olyan bejelentések, amelyek a 2019-es költségvetés tavaly nyári elfogadása után történtek, másrészt a kormány gazdaságvédelmi és családtámogató intézkedésekre is készül . Ezeknek pedig lesz költségvetési vonzata, csak az a kérdés, hogy mekkora összegben.

Mivel egyre több embernek van munkája és a munkabérek folyamatosan emelkednek, évről-évre javul a családok jövedelmi helyzete, ez megmutatkozik a fogyasztás alakulásában is - hangsúlyozta Varga Mihály.2019 januárjábanA januári főbb kiadások közül főként a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések (például a Modern Városok Program, az országos vasúthálózat megújítása) emelhetőek ki - részletezte a pénzügyminiszter.Az év első hónapjában az államháztartás központi alrendszerének egyenlege a központi költségvetés 186,5 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok 23 milliárd forintos, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 35 milliárd forintos többletéből tevődött össze. Az uniós módszertan szerinti hiánycél idén a GDP 1,8%-a, mellyel párhuzamosan az államadósság aránya is tavalyhoz képest tovább mérséklődhet - mondta Varga Mihály.