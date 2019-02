Rossz hír érkezett Németországból

Februárban a 98,5 pontra, 2014 vége óta nem látott alacsony szintre esett az Ifo intézet gazdasági hangulatindexe. Az előző hónapban 99,3 ponton állt az index, és az elemzők sem számítottak arra, hogy újabb jelentős esést látnak majd. Ez volt a hatodik egymást követő hónap, hogy az index esett.AZ ING Bank elemzői kiemelték, hogy a jelenlegi és a jövőre vonatkozó várakozások is romlottak az előző hónaphoz képest. A szakemberek hidegzuhanyként értékelték az Ifo index romlását, miután a másik üzleti hangulatindex, a ZEW esése megállt. A kilátások továbbra is igen bizonytalanok a kereskedelmi feszültségek, a kínai gazdasági bizonytalanságok és a Brexit miatt.Az ING értékelése szerint a német belső kereslet (fogyasztás és beruházás) továbbra is erős, azonban a globális bizonytalanságok visszaveszik az exportszektort. Az Ifo index alapján tehát folytatódott a lassulás az Európai Unió legnagyobb gazdaságában, ami azért is kifejezetten rossz hír, mert a tavalyi év végén már nem nőtt a GDP.