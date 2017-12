Sorcsere után bekeményít Amerika

A szerdai döntés csak papírforma

Szinte biztosra vehető, hogy, a piac erre jelenleg 90% esélyt ad, de a további 10% sem a tartás, hanem a még nagyobb, 50 bázispontos emelés mellett áll.A CME Fed Watch Tool szerint a piaci árazások alapján most az alábbi kamatpályát tartják a legvalószínűbbnek a befektetők:

A munkanélküliség 4,1%-ra esett, ráadásul zsinórban két negyedévet láttunk, amikor 3 százalék feletti ütemben tudott nőni az amerikai gazdaság, ezek pedig inkább több, mint kevesebb kamatemelés felé mutatnak

Nagy felfordulás jön jövőre a jegybankban

Vagyis a mostani után március végén jöhet jó eséllyel a következő 25 bázispontos szigorítás, majd egészen szeptemberig megint nem nyúlhatnak a kamathoz. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban két-három további emelés jöhet, de ezeknek esélye folyamatosan változik napról napra. Ezzel cseng egybe a Bloomberg hétfőn megjelent konszenzusa: a hírügynökség által megkérdezett 41 piaci szakember többsége eddig júniusra várta az első jövő évi emelést, ezt most többen előrehozták márciusra. Ráadásul a konszenzus szerint ebben a kamatpályában felfelé mutató kockázat van elsősorban a munkanélküliség csökkenése miatt. Vagyis annyira jó bőrben lehet az amerikai gazdaság, hogy lehet, hogy még gyorsabb kamatemelési pályára kényszerül majd a Fed.- indokolta a Bloombergnek Stephen Stanley, az Amherst Pierpont Securities vezető elemzője.Mivel a szerdai döntés borítékolható, ezért mondhatnánk, hogy a kamatkilátásokon lehet a hangsúly az ülés után. Azonban most még ebben sem bízhatunk, hiszen több tagnak is ez lesz az utolsó kamatdöntése, így pedig kérdés, hogy akarnak-e a 2018-as tagok nevében nyilatkozni. Valamit persze muszáj lesz mondaniuk, hiszen megjelenik a szokásos dot-plot a tagok kamatvárakozásairól, de előfordulhat, hogy ebben is a szokásosnál óvatosabbak lesznek majd.A jelenlegi kilenc szavazó tagból januárban csak öten maradnak, hiszen a Fed szokásos vetésforgó-szerű rendszerében a mostani nem szavazó tagok lépnek a helyükre. A gyakorlatban így fog kinézni a Nyíltpiaci Bizottság összetétele:

Vagyis a januári cserékkel és a tavaszi lemondásokkal könnyen lehet, hogy 2018 közepére csak hárman maradnak a jelenlegi kilenctagú testületből, a többi tag új lesz.

Mit várjunk az új tagoktól?

A szakemberek szerint Kashkari és Evans személyében két egyértelműen galamb, vagyis óvatos tag távozik a Nyíltpiaci Bizottságból, a helyükre viszont főleg Williams és Mester személyében héják érkeznek, akik valamivel nyitottabbak lehetnek a kamatemelésre. Ez pedig szintén azt támaszthatja alá, hogy az utóbbi évek lassú tempója után 2018-tól egy kicsit merészebben lép majd a gázra az amerikai jegybank.

Vagyis már januárra a Bizottság majdnem fele kicserélődik, ami megszokott. Az egyetlen kérdőjel a richmondi Fed, mely egyelőre nem választott új elnököt, akinek szavaznia kellene majd az év elejétől. Az viszont már nem az éves rutin része, hogy. Ez elvileg csak átrendeződést jelentene, hiszen Yellen 2024-ig szavazó tag maradhatna (csak "helyet cserélne" Jerome Powell-lel, akit Donald Trump jelölt a jegybank élére). Yellen azonban világosság tette, hogy elnöki mandátuma után - a korábbi elnökök által kialakított gyakorlatnak megfelelően - önként távozik a döntéshozók közül. Így Trump jelölhet még egy állandó tagot tavasszal.Yellen mellett William Dudley is biztosan távozik 2018 közepén a New York-i Fed éléről, mivel nyugdíjba megy. Ezzel pedig egy újabb állandó szavazó hely üresedik meg, hiszen a New York-i jegybank hagyományosan az alelnököt adja. A Reuters szerint jelenleg két esélyes jelölt van: Peter Blair Henry, és a korábbi döntéshozó Kevin Warsh.Ráadásul Stanley Fischer idei visszavonulása miatt van még egy nyitott alelnöki poszt, ahova Trump jelölhet embert, ezért csak kilenctagú jelenleg a normál esetben tíztagú testület. Erre a posztra a sajtóhírek szerint John Taylor lehet a legesélyesebb, akit sokáig potenciális Fed-elnökként is emlegettek. Korábban azonban a CNBC úgy értesült, hogy Mohamed El-Erian, az Allianz kötvényguruja is esélyes lehet a posztra Elvileg Yellen most utoljára tart sajtótájékoztatót, hiszen januárban nem lesz ilyen nyilvános esemény a döntés után, márciusra pedig jó eséllyel Powell állhat már ki az újságírók elé.A nagy átalakulás után jogos kérdés lehet, hogy vajon a monetáris politika irányát is befolyásolják-e az új tagok. Powell elnökségétől a szakértők nem várnak nagy felfordulást, a többség szerint folytatja majd az eddig Yellen által képviselt irányvonalat. Erre utal az is, hogy a korábbi konfliktusok után legutóbb Trump már nyilvánosan dicsérte a Fed jelenlegi elnökét, milyen jó munkát végzett, sőt sokáig versenyben volt azért is, hogy még egy ciklusra jelölje az elnök.Ha a nyitott alelnöki posztra valóban Taylort választja majd Trump, akkor ő inkább a héják táborát gyarapíthatja, akik hajlanak a gyorsabb kamatemelésre. A kilencvenes években általa kidolgozott Taylor-szabály ugyanis rendre arra utal, hogy magasabb kamatszint lenne indokolt, az pedig nem túl valószínű, hogy a szakember hirtelen szebefordulna saját modelljével.A váltakozó régiós jegybankárok közül a Westpac elemzése szerint jövőre Loretta Mester egyértelműen a héja szavazók közé tartozhat a korábbi tevékenysége és nyilatkozatai alapján. John Williams a szakértők szemében középutas, aki várhatóan a többséggel szavaz majd, de hajlik a kamatemelésre. Raphael Bostic-nak egyelőre nincs komoly jegybanki múltja, Dennis Lockhartot váltotta az atlantai Fed élén, így nehéz besorolni bárhová is. Legutóbb úgy nyilatkozott, hogy 2018-ban 2-4 kamatemelés jöhet, óvatosságból róla is azt lehet feltételezni, hogy hajlik majd a többségi döntésre. Ahogy említettük, a richmondi Fed még nem választott új tagot az áprilisban lemondott Jeffrey Lacker helyére, ott most az alelnök Mark Mulinix vezeti a jegybankot.