Sötét jóslat érkezett: a világ összeomlásáról ír a jósprofesszor

Az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi konfliktus továbbra is komoly problémát jelent, Kína és a feltörekvő országok jelentősen eladósodtak, miközben Európában gazdasági, politikai és pénzügyi problémák vannak. Azonban a politikusok és a pénzügyi döntéshozók fegyvertárai sokkal visszafogottabbak, mint a 2008-as válság közepette voltak.A Fednek nem túl nagy a mozgástere: most a 2,25-2,5%-os sávban lévő kamatokat tudja csökkenteni, miközben 2007 szeptemberében 5,25%-ról indultak. Európában és Japánban pedig még negatívak a kamatok, miközben a jegybankok mérlege már nagyra nőtt a korábbi eszközvásárlások közepette - foglalja össze Roubini, rámutatva, hogy nincs tér az élénkítésre. A politikusok sem tehetnek sokat: a fejlett országok eladósodtak és a költségvetési hiányok magasabbak, mint a globális válság előtt.Roubini szerint a kínai-amerikai kereskedelmi konfliktus könnyedén eszkalálódhat, amire jó példa a Huawei esete. Kína válaszul be is zárhatja piacait az amerikai cégek, például az Apple előtt. Ez tönkretenné a globális értékláncokat, mindezek hatására a piacokon fellépő sokk elegendő lenne egy globális válság kialakulásához. A kereskedelmi feszültségek már most is hatással vannak az üzleti bizalomra, a fogyasztókra, valamint a befektetői bizalomra, és a további eszkalálódás recesszióba taszíthatja a világot, miközben a jegybankok nem sokat tehetnek, és pénzügyi válság is kialakulhatna a megnőtt magán- és államadósságok miatt.