Surányi: de facto kiesünk az EU-ból, ha nem vezetjük be az eurót

"Ezzel elkerülhetetlenül többsebességessé válik az EU. Lesznek, akik előbb utóbb a második, aztán a harmadik körben találják magukat, végül pedig de facto az EU-n kívül találják magukat. Ha jogilag nem is, de facto kikerülnek belőle" - fejtette ki Surányi.

Fontos, hogy a belépéskor ne legyenek makrogazdasági egyensúlytalanságok és stabilitás-orientált legyen a gazdaságpolitika.

Nem fontos a gazdasági fejlettségi szintje a belépés mérlegelésénél

Ha mindez nincs meg, akkor az euró nem jár előnnyel

A maastrichti kritériumok rosszak, az eurózóna tagjai nem felelnek meg az optimális valutaövezetek elméletének, ráadásul fiskális unió sincs - vezette fel előadását, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke, aki ezek miatt korábban nem támogatta Magyarország euróövezeti csatlakozását. Mindezeket a problémákat csak egy flexibilis munkaerőpiac oldaná meg, de ez lehetetlen a kulturális és a nyelvi különbségek miatt.Mégis olyan változások történtek az eurózónában az utóbbi időben, ami miatt be kell lépnünk Surányi szerint. Erre mutatott rá például a Brexit vagy a populisták előretörése is. Németország és Franciaország a jelenlegi helyzetből való kiutat a monetáris unió megerősítésén keresztül lája.A válság óta elkezdték az euró egyes részeit felépíteni, ilyen például a bankunió, ami még nincs befejezve, de több mint félkész. Ráadásul a makroprudenciális szabályozás is megszületett - mutatott rá Surányi.Jó időjárási viszonyok mellett, könnyűszerkezetes épületnek minősítette az eurót, volt EU biztos és magyar külügyminiszter. Azóta komplett újratervezés történt (pl. bankunió, tőkepiaci unió), ami miatt most már megáll a lábán a valutaunió - vélekedett a szakértő. Hangsúlyozta: az EU gravitációs központja az euróövezet.Nem elég kitárni a kapukat, Magyarországnak kell kiszámíthatóan és megbízhatóan megvetnie a lábát a kapun belül - mondta Balázs Péter. Az EU lakosságának 70%-a az eurózónában él, ha az angolok kilépnek az EU-ból, akkor 78%-ra nő., a Bruegel Institute vezető kutatója arra mutatott rá, hogyNem lehet azt mondani, hogy általánosságban azok az országok teljesítenek jobban, amelyek lebegő árfolyamrendszert használnak. Lengyelország - amely leértékelte az árfolyamát - és Bulgária is kedvező exportszámokat mutatott a válság után, miközben utóbbi valutatanácsban működik.A déli országokban többek közötta válság előtt Darvas szerint, és nem maga az euró.Éppen ezért nagyon fontos a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése, és ha már kialakultak, akkor hatékony kezelésük.Úgy vélte, politikai kérdés az euró bevezetése, a csatlakozással és kívül maradással is lehetünk sikeresek.Inkább a belépés pártján vagyok, de ha kimaradnák, az sem lenne világvége - emelte ki Darvas Zsolt.- mondott ellent a Magyar Nemzeti Bank érvelésének Darvas.Az MNB ugyanis csak akkor vezetné be az eurót , ha a magyar gazdaság már az eurózóna egy főre jutó GDP-jének 90%-át teljesíti. A belföldi hitelállomány aránya sem fontos, miközben az eurózóna reformjára sem kell akkora hangsúlyt fektetni., az Európai Bizottság DG ECFIN igazgatója szerint az önálló valuta sokkelnyelő hatású, vagyis időt lehet vásárolni a problémák megoldásra. Ugyanakkor elég kevés időt, és ha nem oldják meg a költségvetési, bankrendszer-beli és versenyképességi problémákat, akkor a gondok még nagyobbak is lehetnek.Masszív tőkebeáramlást nem csak az euróövezeten belüli periférikus országokban láthattunk, hanem kívül is. Ha egy országban prociklikus a gazdaságpolitika, akkor még súlyosabb gondot okozhat a masszív tőkebeáramlás, mint az övezeten belül - vélekedett.Összességében, a mérleg annál nagyobb, minél hosszabb időre tekintünk. Kiemelte, anticiklikus, fegyelmezett gazdaságpolitika kell, kiegyensúlyozott bérpolitika mellett, rugalmas bérmegállapodások mellett. A bankrendszernek és a bankfelügyeletnek erősnek kell lennie, miközben a politika és a bankok határozott szétválasztása szükséges - utalt Szlovénia példájára -, ellenkező esetben ugyanis az euró sem véd meg egy országot.- emelte ki.A konferencián előadást tartott Csepreghy Nándor miniszterhelyettes és Vértes András, a GKI vezére is