Szép csendben mégis megépül a budapesti olimpia - Itt a lista a készülő létesítményekről

Sportlétesítmények nőnek ki a földből

Főstadionból atlétikai vb-aréna

2016 őszén a budapesti olimpiai pályázatot előkészítő cég, a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. összesen 407,1 milliárd forintra becsülte azoknak a sportlétesítményeknek a költségét, melyek egy esetleges nyári olimpiához szükségesek lennének. Ebbe beletartoznak a teljesen új stadionok és helyszínek mellett az esetleges felújítások, bővítések is.Budapest 2017 februárjában hivatalosan is visszavonta olimpiai pályázatát, amiből talán arra lehetett volna következtetni, hogy ezek a létesítmények nem épülnek meg, azonban az utóbbi hónapokban. Ebben az is segít, hogy a magyar főváros egyre több világverseny rendezési jogát nyeri el, ígymajd. Most a legnagyobbakat igyekszünk megvizsgálni abból a szempontból, hogy éppen hol tart a tervezésük a legfrissebb hírek szerint, egyesekről már született kormánydöntés, máshol még csak a szakszövetség álmaiban szerepel a beruházás. Néhány esetben pedig az említett világversenyek jelentenek határidőt, amikorra el kell készülni az építkezésekkel.Az olimpiai pályázatban a legdrágább létesítmény a Csepelre tervezett stadion lett volna, de csak azért, mert mire a pályázatot beadtuk, addigra a majdnem 150 milliárd forintból épülő új Puskás Ferenc Stadiont ki is lehetett venni a felsorolásból. Budapest ugyanis elnyerte a 2020-as foci-Eb egyik rendezői posztját, ami miatt nagyjából egy év múlva készen kell állnia az új nemzeti stadionnak. A 2015-ös megvalósíthatósági tanulmányban a PricewaterhouseCoopers (PwC) nemzetközi könyvvizsgáló cég még 108,7 milliárdos költséggel számolt a Puskás Stadion esetében.

Sok még a 10-20 milliárdos tétel

A csepeli atlétikai stadion már majdnem biztos, hogy megépül, hiszen a magyar főváros épp most nyerte meg a 2023-as atlétikai világbajnokság rendezési jogát. A pályázatban pedig vállaltuk, hogy egy 40 ezres aréna épül Észak-Csepelen, a Kvassay-zsilip térségében. Éppen ott, ahová az olimpiai főstadiont tervezték két évvel ezelőtt. Igaz, akkor még egy 60 ezres stadionról volt szó, amit aztán 15 ezresre lehetne visszabontani az esemény után,, amit aztán szintén visszabontanának. Ezzel a probléma legfeljebb annyi lehet, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 60 ezres stadiont ír elő az atlétikára, vagyis egy későbbi esetleges olimpiai pályázat esetén bajban lehetne Budapest. A PwC tanulmánya is kiemeli, hogy hasonló mértékű visszabontásra Magyarországon egyáltalán nem volt még példa és a nemzetközi gyakorlatban is kevés van, ezért mindenképp időben kell elkezdeni a tervezést.A 2016-os becslések egy nagyobb stadion esetében 75,4 milliárd forintos költségről szóltak, a most emlegetett 40 ezres létesítménnyel kapcsolatban egyelőre nincsenek költségtervek. Pedig 20 milliárd forintot már el is költött az állam, hiszen több mint 16 milliárdért vette meg a telket, a tervezés pedig már bő 4 milliárdot elvitt - számolt be róla néhány hete az RTL Klub Híradója.A második legnagyobb beruházásról egyelőre keveset hallani, pedig évek óta tervben van egyépítése Budapesten, vélhetően ezt takarta a pályázatban szereplő Budapesti Kongresszusi Központ. A Művészetek Palotája mellé tervezett épületre már évekkel ezelőtt kiírták a tervpályázatot, melyet a Finta Stúdió Kft. nyert meg, akkor egy 4-5 ezer fős konferenciaközpontról lehetett hallani. Az olimpia alatt ott tartották volna a súlyemelő versenyeket, a beruházás költségét a pályázatban közel 40 milliárd forintra becsülték, azóta nincs hír arról, hol tart az előkészítés. Mindenesetre jó esély van arra, hogy a következő években ebbe a projektbe is belevág a kormány, hiszen a sporteseményektől függetlenül tervben van a beruházás.Az olimpiai pályázatban, a Népliget Aréna és a Népliget Jégkorong Aréna összesen majdnem 60 milliárd forintba kerülnének a pályázat szerint. Az azóta eltelt időben nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány támogatja a Fradiváros-projektet, csak 2017 végén 15 milliárd forintot különítettek el az ahhoz kapcsolódó fejlesztésekre , de előtte is kapott már 10 milliárdot az FTC. A pontos beruházásokról egyelőre nem sokat tudni, a tervek szerint kézilabda aréna és jégcsarnok is épülne a területen, ezeket takarhatják a tervezett olimpiai fejlesztések.Mindezek mellett több nagy budapesti sportberuházásról lehetett hallani, de egyelőre nem látszik világosan, hogy ezek hol kapcsolódnának az olimpiai pályázathoz. Legutóbb például Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke büszkélkedett azzal , hogy a 2022-es férfi Európa-bajnokság idejére 20 ezres aréna épülhet Budapesten, ami Európában a legnagyobb lehet. Azt nem tudni, hogy ez szerepelt-e már az olimpiai pályázatban, esetleg ez lehet-e a Népliget Aréna, egyelőre a szövetségi elnök nem beszélt a lehetséges helyszínről. Az Eb-rendezést viszont már megnyertük, így a létesítmény jó eséllyel megépül majd. Ez pedig akár bele is férhet a pályázatban szereplő 36 milliárdos összegbe nagyságrendileg, hiszen Zágrábban 2008-ban adtak át egy 15 ezres arénát 2015-ös áron 92,2 millió euróból, míg a dániai Herningben egy ugyanakkora csarnokot 2010-ben adtak át 47,2 millió euróból. Vagyis egy 20 ezres új nemzeti aréna esetében reális lehet a 100-110 millió eurós költség.A Népligetbe tervezett majdnem 25 milliárdos jégkorong csarnokról még kevesebbet hallani mostanában, arra viszont van kezdeményezés, hogy épüljön egy nemzeti aréna ennek a sportágnak is. Idén tavasszal a budapesti Divizió-1-es világbajnokság előtt a Portfolio-nak mondta Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, hogy zajlanak egy ilyen beruházás előkészületei, de konkrétumok egyelőre nincsenek. A szövetség 5-6 ezer fős csarnokkal számol, mely a válogatott otthona lehetne, illetve egy-egy nemzetközi kupamérkőzésnek is otthont adhatna.Az olimpiai lóversenyeknek egy ideiglenes pálya adott volna otthont a tervek szerint, ezért egy ilyen létesítmény csak egy nyertes pályázat esetén valósulna meg, ezzel most nem is számolunk. A kerékpárversenyek tervezett helyszíne is kacifántos: eredetileg a volt Óbudai Gázgyár területén épült volna fel egy velodrom (kerékpárpálya), melynek a tervpályázata is lezajlott. Idén év elején viszont a 24.hu már azt írta , hogy inkább Csepelre, a majdani olimpiai stadion mellé kerülhet a létesítmény, mivel a tervezett helyszín rekultivációja sok pénzt és időt vinne el. A becslések szerint ez a beruházás is 22 milliárd forintba került volna egy budapesti olimpia esetén.Majdnem 20 milliárdba került volna a Syma csarnok új tervezett C épülete is, melyről azóta sem hallani. A Budapesti Tenisz Központ is elsőre halottnak tűnt, hiszen megtorpedózták, hogy a Margitszigeten épüljön, most azonban a kormány felmelegítette a terveket, épp a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy új tervek készülnek a lehetséges helyszínről és a költségekről. Az olimpiai pályázatban majdnem 17,5 milliárdos költséggel számoltak ennél a beruházásnál.