Szijjártó: 18 német beruházásért versenyez Magyarország

Nyolcvan százalékban itt működő vállalatok újrabefektetéseiről lenne szó, termelő vagy kutatásfejlesztésben érdekelt cégek portfólióbővítéséről, vagy kapacitásnöveléséről. Szijjártó szerint van még néhány "nagy ágyúgolyó" a csőben, vagyis akár óriásberuházásról is születhetnek bejelentések az idén.A miniszter szavaiból kiderül, hogy folyamatos átalakítás alatt van a kormány beruházásösztönzési rendszer. Az elmúlt időszakban a munkahelyteremtés mellett a technológia megújítása is szempont a készpénztámogatásnál, csökkentek a támogatáshoz szükséges értékhatárok és emelkedett a képzési támogatás. Szijjártó azt is elmondta, hogy hamarosan a kormány elé terjesztik a Befektetési Ügynökség további javaslatait a versenyképesség és a beruházás-ösztönzési képességek javítására.A kifektetési stratégiáról szólva Szijjártó elmondta, hogy a kormány elfogadott egy előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a Nyugat-Balkán országaiban hogyan segítsék a magyar vállalatok beruházásait annak érdekében, hogy jó eredményeket tudjanak elérni, és a termelt profitot haza tudják hozni. Politikai és diplomáciai eszközök egyaránt szóba kerülnek.