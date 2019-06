Szijjártó: az EU-nak bővülnie kell

Ha az EU versenyképesebb és sikeresebb akar lenni, akkor nem csökkenteni, hanem növelni kell a tagországok létszámát. Ez egyszer már bejött(...), és ezért be fog jönni akkor is, amikor a nyugat-balkáni országokkal bővül

A miniszter kifejti, hogy elég megnézni az elmúlt negyedév gazdasági növekedési adatait. Az öt legnagyobb növekedési ütemből négy közép-európai ország nevéhez fűződik. Teljesítményük nagy mértékben hozzáad az Európai Unióéhoz, amely gyengébb lenne, ha nem vette volna fel ezeket az országokat - mutatott rá Szijjártó Péter, aki szerint a nyugat-balkáni országok felvétele is erősítené az EU-t.- húzta alá a miniszter.Magyarországnak az az érdeke, hogy az Európai Unió erősebb és versenyképesebb legyen, mint jelenleg, hiszen gazdasági, beruházási szempontból ez fontos számára - hangoztatta Szijjártó Péter."Magyarországnak az az érdeke, hogy a bővítési politika folytatódjon, hogy az Európai Unió végre tovább bővüljön a nyugat-balkáni térség irányába, ezt diktálja a nemzetgazdasági és a nemzetbiztonsági érdekünk is" - mutatott rá a külgazdasági és külügyi tárca vezetője.A politikus arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nyugat-balkáni feszültségeken úgy lehet a leginkább úrrá lenni és még biztonságosabbá tenni a térséget, ha felkínálják az európai integráció útját a nyugat-balkáni országoknak. Így a gazdasági kapcsolatok is sokkal szorosabbak és hatékonyabbak lehetnek - tette hozzá.A magyar és a régiós gazdaságok hozzájárulását az Európai Unióhoz az alábbi írásainkban elemeztük: