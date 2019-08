"Szörnyűséges összejátszást" gyanít a brit miniszterelnök

Akadályozzák a rendezett Brexitet?

Mindeközben...

A képviselői kérdések és azonnali kormányfői válaszok parlamenti ülésszakban szerdánként esedékes alsóházi órájának mintájára először megtartott eseményen a konzervatív kormány miniszterelnöke azt mondta, ez növelte annak valószínűségét, hogy az "Egyesült Királyság megállapodás nélkül kényszerül távozni" október végén.Az Európai Unió kitart a Johnson hivatali elődjével, Theresa May kormányfővel elért megállapodás mellett, és nem hajlandó újratárgyalni.A július 24. óta hivatalban lévő új miniszterelnök azt mondta, rendezett Brexitet akar, de ehhez szükség van arra, hogy "európai barátaink" hajlandók legyenek a kompromisszumra."Szörnyűséges összejátszást" emlegetve és a megállapodás nélküli kiválást ellenző parlamenti képviselőkre utalva hozzátette, minél inkább úgy látja az EU, hogy van esély a Brexit megakadályozására a brit parlamentben, annál hajthatatlanabbul ragaszkodik álláspontjához.A kormányfő nem sokkal azt követően fogalmazta meg bírálatát, hogy Theresa May kabinetjének pénzügyminisztere, Philip Hammond a The Times című konzervatív lap hasábjaink és a BBC rádiójának közéleti 4-es csatornáján is élesen bírálta a Boris Johnson és stábja Brexit-politikáját. A politikus úgy vélekedett, hogy a jelenlegi kormány elfogadhatatlan követeléseket támaszt az EU felé, és ez növeli a rendezetlen Brexit esélyét.A kormányfői hivatal szerint azonban pénzügyminiszterként Philip Hammond mindent megtett, hogy akadályozza az előkészületeket a kiválásra. A konzervatív politikus visszautasította az erről szóló vádakat, és a Twitter közösségi portálon emlékeztetett arra, hogy végre akarta hajtani a Brexitet, és háromszor is így szavazott a parlamentben.Az új konzervatív kormány határozott álláspontja, hogy az Egyesült Királyság mindenképpen kilép az EU-ból október 31-én, akár megállapodással, akár anélkül. A Theresa May által elért megállapodásban foglalt tartalékmegoldást az ír-északír határ ellenőrzésének elkerüléséről azonban a brit szuverenitást féltve nem tudja elfogadni, és követeli annak törlését.Bíróságon próbálja megakadályozni brit parlamenti képviselők egy csoportja, hogy Boris Johnson kormányfő esetleg a parlament felfüggesztésével, megállapodás nélkül vezesse ki az Egyesült Királyságot az Európai Unióból a brit EU-tagság megszűnésének jelenleg érvényes október 31-ei határnapján: