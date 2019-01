Találkoznak Palkoviccsal az MTA intézeteinek igazgatói

A napilap cikke emlékeztet arra: Palkovics László anélkül rendelte be az igazgatókat, hogy arról az Akadémia vezetőségével egyeztetett volna. Ezután olyan hírek terjedtek el, hogy a tárcavezető ezzel törvénytelenül jár el.A Népszava viszont most azt írja: a meghívottak nem így látják.A miniszteri tájékoztatót követően pedig beszámolnak az ott elhangzottakról az Akadémia elnökségének. Egyúttal a résztvevők azt is tervezik, hogy kérdőre vonják a minisztert a kutatóintézeti pénzek visszatartása miatt. Az MTA szerint a támogatás visszatartása nemcsak etikai, de jogi aggályokat is felvet.Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyébként kedden közleményt adott ki az intézetek idei költségvetésével kapcsolatban: