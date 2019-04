Tavaly a teljes összeomlás szélére került, most megint egyre nagyobb bajban van Törökország

A török jegybank mai ülésén 24%-on tartotta az irányadónak tekintett egyhetes reporátát.

A líra hirtelen gyengüléssel reagált a döntésre (pontosabb a közlemény szövegére). A dollárral szembeni árfolyam több mint hat hónapos mélypontra, a 6-os szint közelébe került.

A döntés összhangban volt a piaci várakozásokkal, azonban így is sikerült meglepetést okoznia a török jegybanknak. A döntést követő közleményből ugyanis kikerült az a rész, miszerint szükség esetén (ha az inflációs folyamatok indokolják) további monetáris szigorítás következhet. Helyébe az került, hogy a döntéshozók szoros figyelemmel fogják kísérni az inflációs folyamatokat, döntéseiket pedig ezek függvényében fogják meghozni. A jegybanki kommunikáció ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindaddig nem változtat monetáris politikai irányultságán, amíg az inflációs folyamatokban számottevő javulás nem következik be. Bár az éves árindex értéke eltávolodott tavaly októberi 25%-os csúcsától, a közel 20%-os márciusi éves inflációs adat még mindig nagyon magas. Arról nem is beszélve, hogy az élelmiszerek esetében ennél is magasabb inflációról beszélhetünk, ami különösen fáj a lakosságnak.

A reakciónak az lehet az oka, hogy a piaci szereplők nem számítottak a további szigorítás lehetőségére vonatkozó szövegrész közleményből való elhagyására. A lazább hangnemet megütő jegybanki kommunikáció aggaszthatja a befektetőket, hogy (talán politikai nyomásra, hiszen Recep Tayyip Erdogan államfő folyamatosan az alacsonyabb kamatok mellett kardoskodik) a jegybank túl korán kezd el lazítani, ami így rontja a török eszközök vonzerejét a külföldiek szemében, gyengítve ezzel az árfolyamot. Bár a jelenlegi globális környezetben kiemelkedően magas reálkamatot biztosítanak a török kötvények (és betétek), mellé nagy kockázatot kell vállalnia azoknak, akik török kitettséget tartanak fenn., illetve a belpolitikai helyzet kiszámíthatatlansága. Az államfő láthatóan nem viseli jól pártja vereségét az isztambuli helyhatósági választáson, amit minden lehetséges eszközzel igyekszik megváltoztatni. A piaci szereplők minden bizonnyal aggódva szemlélik, hogy a gyakorlatilag teljhatalommal bíró Erdogan milyen politikai manőverekkel próbálja kijátszani / támadni a fékek és ellensúlyok rendszerének még meglévő elemeit. Retorikája szintén aggasztó, hiszen folyamatosan külföldi spekuláns támadókról, ellenséges nyugatról beszél, miközben Törökország nagyon erősen függ a külföldi tőkétől.Törökország az Egyesült Államok felszólítása és ultimátuma ellenére nem volt hajlandó az orosz S-400-as légvédelmi rendszer vásárlásának leállítására. Az amerikaiakat nagyon zavarja, hogy a törökök Oroszországtól szereznek be fegyvereket, a viszály vége pedig könnyen amerikai szankciók lehetnek, ami még jobban megfektetné a török gazdaságot. Emellett az amerikai kormány hétfőn bejelentette, hogy május elsejéig ad mentességet az iráni szankciók alól, ezt követően a perzsa államtól olajat vásárló országok maguk is szankciókkal szembesülhetnek. Irán fontos gazdasági partnere Törökországnak olajbehozatalban, így ez egy veszteség-veszteség helyzet a törökök számára.Az időközben recesszióba sodródott török gazdaság tehát változatlanul nagyon sérülékeny helyzetben van, így a következő hónapokban érdemes lesz figyelni a lírára, ugyanis az árfolyam tavaly augusztusi de facto összeomlása után idén is lehetnek még izgalmak az országban.