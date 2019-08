Tegyük rendbe: utolérjük-e Ausztriát?

Hazánk az idei évben történelmének egyik fontosabb évfordulóját ünnepli. 30 évvel ezelőttA szocialista tervgazdaság feladása és a piacgazdaságra történő átállás folyamata mögött hosszú távú gazdasági célként szinte azonnal megjelent az osztrák fejlettségi szint megközelítésének igénye. A gazdasági felzárkózás azonban nem egy gyors és automatikusan bekövetkező folyamat. A felzárkózási időszakok hossza minimum 20 év, de inkább 25 és 30 évet is igénybe vehet. 30 év távlatából immár kijelenthetjük, hogy a rendszerváltás gazdasági álma sajnos ez idáig nem teljesült.Cikksorozatunk első részében a legfontosabb relatív fejlettséget jelző mutatószámok segítségével tekintjük át hazánk Ausztriához viszonyított konvergenciájának pályáját, azonosítva a társadalmi szempontból a jólét változását leginkább megragadó indikátorokat.Egy-egy ország gazdasági teljesítményének mérésére a leggyakrabban használt mutató a bruttó hozzáadott-érték, azaz a GDP. A magyar GDP nagysága az elmúlt 25 év során közel háromszorosára, 35 milliárd euróról mintegy 132 milliárd euróra emelkedett. Ausztria euróban kifejezett GDP-je 386,1 milliárd eurót tett ki tavaly. Ennek megfelelően 1995 és 2018 között a hazai GDP 19,2 százalékról, az osztrák érték harmadára emelkedett 2018-ig (1. táblázat). Ugyanakkor jóléti szempontból az egymáshoz viszonyított fejlettség mérésére a megtermelt GDP nominális szintjének összehasonlítása nem elegendő. Számos egyéb hatást is figyelembe kell vennünk.Nem mindegy hányan termelünk! A reálgazdasági konvergencia értékelésekor figyelemmel kell lennünk az egyes országok demográfiai folyamatainak eltérésére is.Magyarország és Ausztria népessége eltérően alakult az elmúlt évtizedekben. Ausztriában a populáció több mint 10 százalékkal 7,9 millió főről 8,8 millió főre emelkedett 1995 és 2018 között. Ezzel szemben hazánk lakossága az elmúlt 25 évben 5,4 százalékkal, 10,3 millió főről 9,8 millió főre csökkent 2018-ig.Ugyanazért a termékért, szolgáltatásért AusztriábanEzen hatással is korrigálva kaphatjuk meg az úgynevezett vásárlóerő-paritáson (PPS) mért egy főre jutó GDP-t. Eszerint hazánk fejlettsége(1. táblázat).A GDP és minden abból származtatott mutató a Magyarországon működő, de külföldi tulajdonban lévő vállalatok termelését, valamint a hazánkban foglalkoztatott külföldi munkavállalók bérét is tartalmazza. Emiatt a hazai jövedelmi folyamatok megragadására az egy főre jutó GNI alkalmasabb lehet, ami csak a hazai tulajdonú vállalkozások és a magyar munkavállalók jövedelmeit veszi figyelembe. E mutató mentén megvizsgálva a két országot a felzárkózás üteme közel hasonló, mint a GDP alapú mutatók esetében, jóllehet az egy főre jutó GNI enyhén alacsonyabb a vizsgált időszak során.a vásárlóerő-paritáson mért egy főre jutó(1. táblázat).

A gazdasági felzárkózást megragadó makro-mutatószámok mellett a hétköznapokban leginkább a bérszintekben meglévő különbségek alakítják a közbeszédet.(1. ábra).(1. ábra).A rendszerváltást követő transzformációs időszak a GDP jelentős visszaesését eredményezte, amely az örökölta külső és belső egyensúly gyors felborulását okozta. A 90-es évek kiigazításai javították a gazdaság egyensúlyi helyzetét, azonban visszafogták a gazdasági felzárkózást egészen az évtized második feléig. Ezt követően egy rövid, javuló egyensúlyi mutatókkal és gyors növekedéssel jellemezhető periódus következett a 2000-es évek elejéig.A világgazdasági válság tovább mélyítette a fenntarthatatlanná váló növekedési modell súlyos problémáit.

A szerzők a Magyar Nemzeti Bank munkatársai.

A 2010 utáni egyensúlyt és növekedést biztosító gazdasági reformok megteremtették a fenntartható felzárkózás feltételeit Magyarországon.A gazdaságpolitika két fő ága között 2013-tól megteremtett összhangnak köszönhetően egy olyan új gazdasági modell jött létre, amely a makropénzügyi egyensúly fenntartása mellett képes dinamikus növekedést biztosítani. Magyarország, a többi visegrádi ország mellett, az Európai Unió növekedési motorjává vált.A magyar gazdaság felzárkózása akkor lehet hosszú távon is eredményes, ha továbbra is fennmarad a fejlett országokhoz képest évi legalább 2 százalékpontos növekedési többlet. A Magyar Nemzeti Bank 2018 novemberében publikált Növekedési Jelentése alapján egy átfogó versenyképességi fordulat segítségével hazánk 2030-ra az osztrák fejlettség 80-90 százalékát is megközelítheti. A gazdasági felzárkózás fenntartásának fő motorja a termelékenység növelése. Ehhez elsősorban a tőke- és technológia-intenzív növekedésre való átállás járulhat hozzá. Ennek részletes kifejtése azonban már a cikksorozat következő részében várható.