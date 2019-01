Teljes a káosz a világ legcsóróbb országában - Hogyan jutottak ilyen mélyre?

Lassan teljes a felfordulás

Az olaj lehet a helyzet kulcsa

A gazdasági szankcióknak azonban valószínűleg az egyébként is sokat szenvedett lakosság inná meg a levét.

Egy ilyen amerikai lépés pedig akár a venezuelai hadsereget is meggyőzhetné, hogy nem érdemes kitartani az elnök mellett. Eddig ugyanis a hiperinfláció mellett folyamatos fizetésemelésekkel sikerült megvásárolni a katonaság lojalitását, ha viszont Maduro kifogyna a pénzből, akkor ez veszélybe kerülhetne a BBC szerint.

Hogyan jutott ilyen mélyre Venezuela?

Egyrészt a venezuelai olaj a nemzetközi sztenderdek alapján speciálisnak számít, kifejezetten nehéz. Emiatt csak néhány finomító tudja feldolgozni, vagyis a felvevőpiaca erősen korlátozott.

Kifejezetten magas a kitermelési költség, az ország költségvetésének egyensúlyi árfolyama 120 dolláros hordónkénti ár. Vagyis ha többet termelnek ki, azzal a költségek is elszállnak, nem nyernének rajta eleget.

Valószínűleg nem is tudnák jelentősen növelni a kitermelést, mivel elavultak a venezuelai berendezések, a jelenlegi alacsony olajár mellett pedig senki nem vállalja, hogy költséges beruházással fejleszt az országban, ahol ráadásul bizonytalan a politikai környezet.

Gyakorlatilag senki nem tudja, mi történik most Venezuelában, főleg innen Európából nehéz átlátni az eseményeket, melyek napról napra, óráról órára változnak. A hét elején a hadsereg egy kis csoportja katonai puccsot kísérelt meg Nicolas Maduro elnök ellen, ami azonban elbukott. Ezt követően százezrek vonultak utcára, hogy az államfő lemondását követeljék.Szerdán aztán az ellenzéki többségű parlament elnöke Juan Guaidó kikiáltotta magát ideiglenes elnöknek. Az USA pedig rögtön el is ismerte, ami arra utal, hogy készültek a puccsra. Rajtuk kívül több latin-amerikai ország is Válaszul Maduro 72 órát adott, hogy az amerikai diplomaták elhagyják az országot.Ezzel patthelyzet alakult ki, hiszen az USA láthatóan nem akar fegyveres konfliktusba bonyolódni Venezuelával, Maduro viszont nem hajlandó önként távozni a hatalomból. Ezt a patthelyzetet az oldhatja majd fel, kinek a pártjára áll a venezuelai hadsereg, hiszen a katonák támogatása nélkül a jelenlegi elnök sem képes megtartani hatalmát. A hadsereg az elmúlt napokban hivatalosan nem szólalt meg a sikertelen puccskísérlet óta, de az sem egy átfogó hadművelet, csak egy maroknyi katona magánakciója volt állítólag.A BBC latin-amerikai tudósítója azt emelte ki, hogy, melyeket valaki elismer, mások pedig nem. Azt nem tudni, meddig tarthat a jelenlegi állapot, de ha tartós lesz, akkor az csak ronthatja az ország egyébként is katasztrofális gazdasági kilátásait. Nehezíti a helyzetet, hogy egyik oldal sem egységes, különböző kis csoportok vannak, melyek gyakran egymással is hadakoznak.Nem a mostani az első komolyabb tüntetéshullám Venezuelában, 2017-ben több száz áldozatot követeltek a hasonló összecsapások. Sokan már akkor bírálták, Donald Trump amerikai elnököt, aki csak szavakkal támogatta a venezuelai ellenzéket. Az amerikai elnök láthatóan igyekszik elkerülni a fegyveres konfliktust, de lennének még eszközök a kezében. Bevezethetne például gazdasági szankciókat a venezuelai vezetéssel szemben, befagyaszthatná az ország vezetőinek vagyonát.A Reuters szerint egyelőre addig jutott el az amerikai kormányzat, hogy. Venezuela ugyanis jelenleg is üzletel az USA-val, az országban kitermelt nyersolajat amerikai finomítókban dolgozzák fel. A mostani tüntetéshullám éppen ezért lehet más, mint a két évvel korábbi, akkor ugyanis nem volt egységes ellenzéki jelölt Maduro helyére, így nem volt, akit támogasson az amerikai kormányzat. Ha most sikerülne Guaidónak maga mellé állítania Trumpot anyagilag is, az új dimenziót jelenthetne, mivel a gazdasági nehézségek miatt a Maduro-kormányzat már eddig is komoly pénzügyi gondokkal küszködött, amik csak súlyosbodnának.Persze ez kétélű fegyver lehet Trump kezében - teszi hozzá a Washington Post. Az amerikai finomítók ugyanis legalább annyira függnek a venezuelai olajtól, mint amennyire Maduro a pénztől. Vagyis az eddigi helyzet mindenki számára előnyös volt, a venezuelai kormány pénzhez jutott, az amerikai cégek pedig cserébe működtetni tudták finomítóikat, amivel pénzt kerestek ők is. Az év elején mintegy 500 ezer hordónyi venezuelai nyersolajat importáltak az USA-ba naponta. Összességében persze valószínűleg a latin-amerikai ország járna rosszabbul az olajexport leállításával.A latin-amerikai ország évek óta komoly gazdasági problémákkal küszködik, melyeket felmérni is nehéz, hiszen nincsenek megbízható statisztikák. A legfrissebb adatok szerint az infláció 2018-ban elérte az 1,7 millió százalékot , de ez is inkább csak becslés.Hasonlóan a GDP-re vonatkozóan sincsenek megbízható adatok, a Trading Economics adatbázisa szerint 2017-ben 16,6 százalékkal zuhanhatott a venezuelai nemzeti össztermék az egy évvel korábbi 16,5 százalékos zsugorodás után. Sőt, gyakorlatilag 2013 óta folyamatosan zuhan a gazdaság teljesítménye, az elmúlt években folyamatosan az volt a cél, hogy elkerüljék az államcsődöt. Ez pedig 2012 óta a GDP 10 százalékát meghaladó költségvetési hiánnyal jár, így nem is meglepő, hogy az egykor 25 milliárd dolláros devizatartalék 9 milliárd alá zuhant, hiszen ezt a deficitet folyamatosan fedezni kellett.Mindez meglepő egy olyan országban, mely elvileg a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik, erre az ellentmondásra már egy 2017-es cikkben megpróbáltunk választ adni . Röviden: a venezuelai készletet 297 milliárd hordóra becsülik, az egyetlen probléma, hogy drága kitermelni a nyersanyagot, amihez hozzájárul az is, hogy elavult a technika. Az ország költségvetése egészen addig rendben is lett volna, amíg nem kezdett zuhanni az olajár, a 2014-ben még 130 dolláros árfolyam 40 dollárig esett. Ennek oka, hogy az ország bevételeinek 40%-a az olajból származik. De akkor miért nem termelnek ki több olajat a gyakorlatilag végtelen készletükből?Ebben a helyzetben vegetál két éve Venezuela, miközben a boltokban lassan mindenből hiány van, hiszen a devizát a kötvénytörlesztésekre fordítják, így elfogytak az importtermékek. Eközben több millió ember menekült el az országból a nyomor elől, ami később az esetleges talpra állást is nehezítheti.Venezuela nem mindig tudta visszafizetni lejáró adósságait az elmúlt években, vagyis gyakorlatilag csődben van, még úgy is, hogy az ország vezetése ezt hivatalosan nem ismerte el. A gazdasági újjáépítéshez valószínűleg az kellene, hogy egy esetleges új kormány hivatalosan is csődöt jelentsen, így megszabadulva az adósságteher egy részétől lehetne felépíteni újra Venezuelát.