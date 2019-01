Több ezer halálos áldozattal is járhat a megállapodás nélküli Brexit

Jelentősen nőhetnek a gyümölcs- és zöldségárak a Brexit után, mivel az ország a gyümölcsök 84 százalékát, a zöldségek 48 százalékát külföldről hozta be a 2017-es adatok szerint - írták a kutatók a BMJ Open aktuális számában.A megállapodás nélküli Brexit lesz a legköltségesebb és legkárosabb:- idézte a tanulmányt a medicalxpress.com. A gazdaság sok szektorára lesz komoly hatással a kilépés, az egészségügyi következményeket azonban kevés tanulmány vizsgálta eddig.Az Imperial College London kutatói négy különböző Brexit-verzió lehetséges hatásait kutatták az úgynevezett IMPACT modell segítségével, amely számos fontos étrendet, gazdasági és egészségügyi adatot kombinál.Azt találták, hogya banán ára majdnem 17, a citrusféléké több mint 14, a paradicsomé csaknem 15 százalékkal nőne.A gyümölcs- és zöldségbevitel jelenleg is az ajánlott mennyiség alatt van a brit lakosság több mint felénél, a Brexit megállapodás nélküli verziója esetén a gyümölcsfogyasztás 11,4 százalékkal, a zöldségfogyasztás több mint 9 százalékkal esne vissza.Az ezzel összefüggő szív- és érrendszeri betegségek száma szintén minden verzióval nőne, de a legártalmasabb a megállapodás nélküli kilépés lenne. Ez 2021 és 2030 között 12 400 halálesettel jelentene többet, ami majdnem 2 százalékos emelkedés a becslések alapján.Ha a dráguló import miatt otthon termelt gyümölcsök és zöldségek mennyisége két százalékkal emelkedne, az nem változtatna lényegesen a becsléseken.A kutatók hozzátették, hogy a Brexitnek egyéb hatásai is lehetnek az élelmiszerek termelésére és fogyasztására, jelenleg például mintegy 80 ezer, főként uniós tagállamokból érkező idénymunkás aratja az otthon termesztett zöldséget és gyümölcsöt.Az ő szabad mozgásuk nélkül valószínűleg csökken a friss, otthon termelt termények mennyisége is.