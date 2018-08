Törökország épp haláltusáját vívja, Trumpnak sikerült még egyet belerúgnia

Azonban az indoklás egészen szürreálisra sikerült: Trump szerint azért van szükség erre a lépésre, mivel a líra sokat veszített értékéből a nagyon erős dollárral szemben.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!