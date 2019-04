Tört hét jön, mégsem pihenhetünk egy pillanatig sem

Idehaza hétfőn és kedden reggel is egy-egy lényeges adatközlés várható a KSH-tól, hiszen előbb a foglalkoztatottsági-munkanélküliségi, majd a kereseti statisztikák válnak ismertté. Kedden emellett a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésére is sor kerül, igaz itt most nem várható változtatás a múlt havi kis emelés után, de azért a kamatdöntési közlemény hangvételére, üzenetére mindenképpen érdemes figyelni az inflációs célt meghaladó (alap) inflációs mutatók mellett. A szerdai munkaszüneti nap után aztán csütörtökön reggel elsősorban a friss feldolgozóipari beszerzési menedzser indexre kell figyelni, igaz az utóbbi hónapok adatai, annak trendje jócskán eltért a főbb nyugat-európai indexek trendjétől.

A külföldi főbb országok (pl. német, eurózóna, Kína, Egyesült Államok) hasonló adatait szintén kedden, csütörtökön és pénteken ismerjük majd meg, de ezekkel párhuzamosan az EU és az eurózóna előzetes első negyedéves GDP-adata is fontos lesz (múlt pénteken az amerikai adat jóval a várt felett alakult). A szerdai magyar munkaszüneti nap mellet is lényeges lesz, hogy hogyan alakul az ADP foglalkoztatottsági jelentés, mert ez egyfajta előrejelző a pénteki átfogó munkaerőpiaci jelentés előtt (nem-mezőgazdasági új foglalkoztatottak száma, aktivitási ráta, órabérek). Szerdán este még a Fed kamatdöntésére is figyelni kell, ami kapcsán bár a piac nem vár változtatást (2,25-2,50%-on maradhat az irányadó célsáv), de a kamatdöntési közlemény mégis fontos/eligazító lesz a kamatpálya várható irányával kapcsolatban. A Brexit körüli tartós huza-vona miatt a Bank of England nehéz helyzetben van saját kamatdöntését illetően, így fél szemmel az ő döntésüket is érdemes figyelni csütörtökön.