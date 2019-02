Trump asztalán a titkos jelentés, ami Magyarországra is súlyos csapást mérhet

Érdekel, hogy látják a szakemberek a globális járműipar helyzetét és a legnagyobb kihívásait? Jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

Trump asztalán a titkos jelentés, amitől retteg egész Európa

A 25%-os vám lehetősége - az autóipar nagy súlya miatt - nagy fenyegetést jelent Németországra, ezen keresztül pedig Magyarországra és egész Európára nézve. Donald Trumpnak elméletileg 90 napja van eldönteni, hogy - amennyiben a dokumentum megállapítja a nemzetbiztonsági kockázat fennállását - kiveti-e a vámokat. Hiába azonban a 90 napos határidő, mától kezdve bármikor jöhet a bejelentés.

Veszélyben a tűzszünet

Nagy károkat okozhat Németországnak, rajta keresztül pedig Magyarországnak is

Egész Európa megszenvedné tehát Trump autóvámjait, Magyarország lehetne viszont az egyik legnagyobb vesztese ennek a háborúnak.

Tegnap este, a határidő lejárta előtt néhány órával az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma elküldte Donald Trumpnak azt a jelentést , amely a külföldi autó- és alkatrészimport nemzetbiztonsági kockázataival foglalkozik.Gyakorlatilag borítékolható, hogy az amerikai elnök élne a jelentés által felkínált lehetőséggel, tavaly ugyanis többször is ugyanaz a forgatókönyv előzte meg a vámok kivetését: a fenti jelentés megállapította egy adott termék(csoport) importja esetében a nemzetbiztonsági kockázat fennállását, Trump pedig a belső piaci védelme érdekében vámok kivetéséről döntött.. Az autóipari lobbi persze egy ilyen esetben mindent megtenne, hogy sikerüljön elkerülni egy újabb kereskedelmi háborús front megnyílását, azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülne-e.Az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker még tavaly júliusban megállapodott Trumppal, hogy mielőbb tárgyalásokat kezdenek az ipari termékek vámmentességéről és a nem autóipari termékeket érintő szubvenciók eltörléséről, a tárgyalások ideje alatt pedig egyik fél sem vet ki új vámokat. Juncker ekkor ígéretet tett rá, hogy növelni fogják az amerikai szójabab európai behozatalát.Ez akkor elég volt a feszült amerikai-európai viszony enyhítésére,, most azonban újra elfajulhat a helyzet. Félő, hogy nem sokat fog segíteni a helyzeten az sem, hogy a tavalyi megállapodás óta az EU amerikai szójabab-behozatala - az alkuban vállalt több vásárlásnak megfelelően - duplázódott, a következő hónapokban pedig további növekedés várható. Ez valószínűleg kevés lesz, hogy elvegye Trump kedvét autóipari vámok kivetésétől.A német gazdaság Kína gyengélkedése, a globális kereskedelmi háborús konfliktus, illetve az autóipart érintő környezetvédelmi szabályozás miatt egyébként sincs túl jó formában , a legutolsó dolog, ami most hiányzik, az egy autóipari kereskedelmi háború az Egyesült Államokkal.A 25%-os autóvám, ezen keresztül pedig egy súlyos kereskedelmi viszály mindenkinek fájna, beleértve az Egyesült Államokat is. A legfőbb vesztes azonban Németország, illetve rajta keresztül az egész EU lenne. (Hiába csökkent az USA-ba irányuló német autóipari export az elmúlt években, még mindig az ország legfontosabb külső piaca.)A Commerzbank becslése szerint 2018-ban 27 milliárd euró értékben exportált autókat és alkatrészeket Németország az Egyesült Államokba, ami az összes kivitel 12%-a volt.Az Ifo müncheni gazdaságkutató intézet azzal számol, hogy 25%-os vám esetén hosszú távon felére eshet Németország USA-ba irányuló autóexportja. A Commerzbank szakértői szerint ez a legrosszabb lehetséges forgatókönyv, ugyanis egyes (prémium) szegmensekben az amerikai vevők kevésbé árérzékenyek, így azokat kevésbé sújthatja a vámok miatti kereslet-visszaesés. Azt ugyanakkor hozzáteszik, hogy a közvetett hatásokkal együtt közép távon akár 20-25 milliárd eurós kumulált kára is származhat a vámokból a német gazdaságnak. Ami a németeknek rossz, az EU-s gazdaság szoros integráltsága miatt a környező országoknak is az lenne.A JP Morgan tavaly nyári elemzésében bemutatta, hogy a magyar autóipar gazdaságon belül betöltött kulcsfontosságú szerepe, illetve az Európai Uniós értékláncba való szoros integráltsága miatt Magyarország lenne a legnagyobb vesztese a kelet-közép-európai országok közül annak, ha Donald Trump beváltaná fenyegetését és magasabb vámmal sújtaná az Európából az Egyesült Államokba érkező autókat.Az elemzés megállapította, hogy a magyar-cseh-román-lengyel négyesből Magyarország GDP-arányos bruttó kitettsége a legmagasabb: a 2% körüli kitettség azt jelenti, hogy a hazai éves össztermék ekkora része forog veszélyben (ez a 2% az elméleti maximum) az amerikai-európai autóipari vámháborúban.

Megjegyzés: az ábra az amerikai vámokkal szembeni közvetett (sötétkék oszlopok) és közvetlen bruttó és nettó GDP-arányos kitettséget mutatja Magyarország, Csehország, Románia és Lengyelország esetében.

Egyrészt az autóipar hazai gazdaságon betöltött nagy súlya miatt a vámok következtében visszaeső kereslet fokozottan érintene minket.

Másrészt, mivel rendkívül nyitott a gazdaság (az export és import együttes értéke a GDP-hez képest 175% körül van) vagyunk, így a gigászok küzdelmét, a kereskedelmi háború más frontokon való terjedését szintén megszenvednénk.

A legveszélyesebb magyar begyűrűzési csatorna A mintegy 100 milliárd eurót kitevő éves magyar exportból 73 milliárd irányul az EU-ba, azon belül 26 milliárd Németországba, tehát a 10, vagy esetleg 25%-ra emelkedő, európai autószektorra vonatkozó amerikai importvám ezen a csatornán keresztül mindenképpen érzékenyen érintené Magyarországot. A magyar ipar teljes termelési volumenének A mintegy 100 milliárd eurót kitevő éves magyar exportból 73 milliárd irányul az EU-ba, azon belül 26 milliárd Németországba, tehát a 10, vagy esetleg 25%-ra emelkedő, európai autószektorra vonatkozó amerikai importvám ezen a csatornán keresztül mindenképpen érzékenyen érintené Magyarországot. A magyar ipar teljes termelési volumenének közel harmadát adja a járművek és alkatrészek gyártása, illetve a magyar export árbevételünk negyede innen származik. Arra is rámutattunk, hogy a magyar exportkivitel több mint ötödére az elektromos autózás korában nem lenne kereslet a mai formájában.

Balás Péter, az Európai Bizottság Kereskedelmi Főigazgatóságának korábbi főigazgató-helyettese tavaly októberi előadásában szintén azt emelte ki, hogy Magyarország több szempontból is kockázatos helyzetben van.