Trump komolyan gondolta: "Addig fogom kritizálni a Fedet, amíg kamatot emelnek"

Továbbra is kritizáélni fogom a Fedet, ha tovább emelik a kamatot

Hétfőn már kiszivárogtak olyan hírek, melyek szerint Trump egy adománygyűjtő rendezvényen élesen bírálta a Fedet és Jerome Powellt, amiért folyamatosan emelik a kamatot. Az elnök hivatalba lépése óta már ötször emelt kamatot a Fed, ebből csak az idén kétszer, amikor már a Trump által kinevezett Powell volt a jegybank vezetője. A sajtóhírek után hétfő este Trump interjút adott a Reutersnek, melyben megerősítette, hogy elégedetlen a jegybank politikájával és Powell eddigi ténykedésével. Amikor a hírügynökség rákérdezett arra, mit gondol a jegybank függetlenségéről, Trump azzal tért ki a válasz elől, hogy szerinte a Fednek azt kell tennie, ami az országnak jó.- szögezte le Trump.Az elnök szavai ellenére a piac szinte biztosra veszi, hogy szeptemberben újabb 25 bázisponttal emeli majd a kamatot a Nyíltpiaci Bizottság, ennek esélye jelenleg több mint 90%, emellett a szakértők decemberre még egy szigorítást várnak. Kérdés, hogy a politikus mostani nyilatkozata eltántorítja-e a döntéshozókat a további szigorítástól, illetve lassítja-e annak ütemét.Trump indoklása szerint több támogatást kellene kapnia a jegybanktól. Kiemelte: Kína mesterségesen tartja gyengén a devizáját, és ugyanezt gondolja Európáról is. Szerinte amikor az USA vámokat vetett ki a kínai termékekre, akkor a távol-keleti ország válaszul leértékelte a jüant.A múlt héten enyhültek a félelmek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúval kapcsolatban, hiszen kiderült, hogy a héten ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a felek. Trump azonban igyekezett hűteni a várakozásokat, szerinte a napokban a washingtoni tárgyalásoktól nem várható komoly előrelépés. Hozzátette: egyelőre nincs elképzelése arról, mikor zárhatják le a kereskedelmi vitákat.Az amerikai elnök Törökországról is beszélt: kiemelte, hogy nem tesznek engedményt a fogvatartott amerikai lelkipásztor szabadon engedésével kapcsolatban. Hozzátette: korábban segített abban, hogy Izrael elengedjen egy török állampolgárt, azt hitte, hogy ennek az alkunak keretében majd a törökök is szabadon engedik az amerikai lelkipásztort. Szerinte a Törökországra kivetett amerikai vámoknak nem lesz negatív hatásuk Európára. Trump azt is kiemelte az interjúban, hogy nyitott lenne az Oroszországgal szembeni szankciók enyhítésére, ha Moszkva hajlandó lenne együttműködni olyan kérdésekben, mint Szíria vagy Ukrajna.