Trump szerint a CIA ne kémkedjen Kim Dzsong Un után

Láttam az információkat a CIA-ról a (Kim Dzsong Un) testvérét vagy féltestvérét illetően. Azt mondanám neki (Kimnek), hogy ez nem történne meg az én felügyeletem alatt. Nem hagynám, hogy az én felügyeletem alatt megtörténjen

- hangoztatta Trump.A Reuters ezzel kapcsolatban megjegyzi, több olyan eset fordult elő, amelyből arra lehetett következtetni, hogy Trumpnak nézeteltérései vannak az amerikai hírszerző közösséggel, és a mostani nyilatkozata is egy újabb jele ennek.A CIA nem kommentálta a WSJ értesülését. Susan Rice, Barack Obama korábbi elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Twitter-üzenetében azt mondta Trump nyilatkozatáról: "Amerika! Ez mindent elmond neked arról, amit tudnod kell az úgynevezett főparancsokról."Trump az elmúlt hónapokban kétszer is tárgyalt az országát kemény diktatórikus módszerekkel irányító Kim Dzsong Unnal Észak-Korea nukleáris leszereléséről, de az ígéretesnek indult párbeszédük megrekedt. Az amerikai elnök a Fehér Házban újságíróknak arról is beszélt, hogy újabb "csodálatos" és "meleg hangú" levelet kapott Kimtől. Erről részleteket nem árult el, de kiemelte: Kim betartotta szavát, Észak-Korea immár nem hajt végre kísérleteket nagy hatótávolságú nukleáris rakétákkal.A 45 éves Kim Dzsong Namot 2017 februárjában gyilkolták meg Kuala Lumpur zsúfolt repülőterén úgy, hogy arcára VX idegmérget kentek. A korábban megvádolt két elkövető - az indonéziai Siti Aisyaho és a vietnami Doan Thi Huong - azt vallotta, úgy tudták, hogy ártalmatlan, rejtett kamerás felvételben vesznek részt. Kuala Lumpur hivatalosan nem írta a phenjani rezsim számlájára a merénylet elkövetését, és világossá tette, hogy nem akarja az esetet politikai síkra terelni.Kim Dzsong Nam, Kim Dzsong Il néhai diktátor legidősebb fia régóta száműzetésben élt, és többször bírálta az észak-koreai rezsimet.