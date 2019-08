Trump szerint a kínaiak újra tárgyalni akarnak, javul a hangulat

Kína felhívta a kereskedelmi tárgyalási vezetőinket, és azt mondták, hogy üljünk újra asztalhoz, így újra asztalhoz ülünk és úgy gondolom, hogy akarnak valamit

- jelezte Trump a G7-es csúcstalálkozó keretében tartott egyik reggeli nyilatkozatában. Egyúttal méltatta a kínai elnököt, hogy milyen nagyszerű vezető és szerinte az, hogy a kínaiak szeretnének újra tárgyalni, nagyon jó hír az egész világ számára. Trump szerint a kínaiak nagyon megsérültek és szerinte értik, hogy mit kell tenniük, mi a helyes lépés.Közben a kínai kereskedelmi főtárgyaló, Liu He, azt mondta szintén hétfőn, hogyA kínai külügyi tárca is kiadott egy közleményt reggel, amelyben azt szorgalmazta, hogy a viták terelődjenek újra racionális keretek közé, mert ha nem, és az amerikaiak tovább fokozzák a feszültséget, akkor akkor Kínának meg kell védenie magát és ezt meg is fogja tenni.Pénteken előbb a kínaiak vágtak vissza Trump megemelt vámjaira, aztán erre még pénteken az amerikai elnök az összes kínai termékre további 5%-pontos vámemelést jelentett be (október 1-től 250 milliárd dollár értékű kínai termék vámját 25%-ról 30%-ra emelte, további 300 milliárd dollárnyiét pedig szeptember 1-től nem 10%-ra, hanem rögtön 15%-ra fogja emelni).Ma délelőtt az Angela Merkel német kancellárral közös sajtótájékoztatóján Trump azt mondta:- fejtegette a riportereknek.Már a reggeli Trump-jelzések is elkezdték határozottan javítani a nemzetközi befektetői hangulatot, hiszen afelé mutatnak, hogy mégiscsak valamiféle normalizálódás irányába mozdul el az amerikai-kínai kereskedelmi vita. Aztán arra a jelzésre, hogy akár el is halaszthatja Trump a megemelt vámok hatályba lépését,A Trump-Merkel találkozó Európát érintő része is lényeges, miszerint az amerikai elnök azt mondta: sikerült számos kérdésben megállapodni a német vezetővel és egyúttalEz szintén táplálta a német autógyártó részvények árfolyamát és ezeken keresztül a DAX emelkedését.További részletek hamarosan.