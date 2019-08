Trumpnál elszakadt a cérna: még ma visszacsap Kínának

A Fed folyamatosan figyeli a fejleményeket és lép, ha szükséges.

Az amerikai gazdaság továbbra is jól teljesít.

A globális környezet komplikált és turbulens képet fest.

Az infláció fokozatosan kerülhet közelebb a 2%-os célhoz.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won't let that happen! We don't need China and, frankly, would be far.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 23.

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 23.

....your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China's Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 23.

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn't. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. augusztus 23.

Trump szerint Kína több milliárd dollárnyi szellemi tulajdont lopott el az USA-tól,és ezt tovább akarják folytatni,ami ő nem fog hagyni.

Szerinte az USA-nak nincs szüksége Kínára és jobb lenne nélküle az amerikaiak élete.

Arra szólítja fel a nagy amerikai cégeket, hogy keressenek Kína helyett más alternatívát és hozzák haza tevékenységüket.

Trump még ma délután válaszbejelentéssel készül a kínaiak lépésére.

Jelenleg zajlik a Fed háromnapos konferenciája a wyomingi Jackson Hole-ban, ahol a monetáris politika előtt álló kihívásokat vitatják meg a döntéshozók. Délután 4 órakor megjelent a Fed oldalán Powell beszédének szövege . A fontosabb üzenetek:Jerome Powell Fed-elnök beszéde nagy csalódást okozott Trumpnak, aki ezt a Twitteren nem is rejtette véka alá: azt a kérdést tette fel, hogy nem is tudja, ki a nagyobb ellenség: a kínai vezető vagy Powell (egy l-lel).És miután Trump szerint Powell nem reagált érdemben a kínaiak lépésére , neki kell ezt megtennie, állítása szerint nagy bejelentésre készül még ma:Összefoglalva a bejegyzéseket: