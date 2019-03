A CNBC informátora szerint a Burevestnik névre keresztelt orosz rakéta még jó ideig nem lesz harcra kész. Az orosz csodafegyver a hangsebesség ötszörösével tudna repülni, ráadásul az USA-nak egyelőre nincs ellenszere. Most egy amerikai titkosszolgálati jelentés tárta fel, mi lehet a baj vele.Az orosz elnök egy éve jelentette be, hogy fejlesztenek egy korlátlan hatótávolságú új atomfegyvert, azonban egy friss jelentés szerint legjobb esetben is csak néhány darab készül majd belőle, mivel egyelőre nem volt sikeres tesztje és túl drága. Állítólag az idén egyszer tesztelték a rakétát, tavaly pedig mind a négy próbálkozás sikertelen volt, a földbe csapódott a fegyver.