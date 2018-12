Túlóratörvény: jönnek a sztrájkok, blokádok

nagyon komoly ellenállás épül" Magyarországon. Sztrájkokban és blokádokban fog ez megnyilvánulni Budapesten és az ország más pontjain is..

"Ha megnézzük a mai miniszterelnöki megnyilvánulást , és az Áder János által aláírt törvény hatályosítását, teljesen beigazolódik az az állítás, amit az ország nyolcvan százaléka állít: ebben az országban diktatúra van" - fogalmazott az InfoRádiónak Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke azok után, hogy az államfő csütörtök délután aláírta a tiltakozásokat kiváltó túlóratörvényt, illetve Orbán Viktor egy ezt érintő kérdésre válaszolva mindössze annyit mondott, hogy most alkották meg a törvényt, és az működni is fog.Székely úgy vélekedett, a miniszterelnök határozza meg, hogy 4 millió munkavállaló rabszolgává vált, ebből kifolyólag a szakszervezetek üzenete az, hogyAzt mondta, a szolidaritás túlnyúlik az ország határain, azok részéről is érzékeli, akik elmentek innen azok után, hogy "ez a kormány semmiféle jövőt és jogbiztonságot nem biztosít a magyar állampolgárok számára."Péntek este tüntetéssel kezdődnek az elhúzódó akciók, ezt ellenzéki pártok és a Magyar Szakszervezeti Szövetség szervezi, ezen túlmenően további egyeztetések zajlanak, hogy az évet hogyan kezdjék, mindenesetre Székely "forró telet" ígért.Székely Tamás bízott benne, hogy Áder János "inkább fog hallgatni tízmillió ember üzenetére, mintsem egy miniszterelnök utasítására".Ma reggeli cikkünkben azt mutattuk be , hogy a Henkel Magyarország Kft. körösladányi gyárában akár heti 68 munkaórára is kötelezhetik a dolgozókat. Egy megállapodás alapján - amit a szakszervezet is aláírt - három hónapos munkaidőkeret bevezetéséről állapodtak meg, ami jövő januárban kezdődik. Az időtartam legfeljebb 12 hónap.