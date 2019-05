Új akciótervet lengetett be Orbán Viktor a parlamentben

A kormányfő szerint a magyar gazdaság eredményeit meg kell védeni, és minden évben meg is kell haladni az európai növekedést. Reális célnak nevezte az EU átlagát 2 százalékponttal meghaladó bővülés elérését.A gazdaságvédelmi akciótervet már hónapok óta lebegteti a kormány, hiszen tavasszal már Varga Mihály pénzügyminiszter is jelezte ennek előkészítését, aztán két hete a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt erről és azt vázolta, hogy a most szerdai kormányülésen dönt majd erről a kabinet.

A ma belengetett gazdaságvédelmi akcióterv részleteiről érdemi információ azonban eddig nem jelent meg, és most is csak arról beszélt Orbán Viktor, hogy az EU átlagát tartósan 2%-ponttal meghaladó növekedés fenntartása érdekében van erre szükség. Amint a fenti ábrán látjuk: jelenleg ez a többlet 3%-pontnál is nagyobb, de ahogy a kormányfő is utalt rá, romlott a nemzetközi környezet az utóbbi időszakban, ami idővel begyűrűzhet a magyar gazdaságba is és ezt lenne hivatott tompítani ez az új terv.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond napirend előtt az Országgyűlés plenáris ülésén 2019. május 27-én.

A kormányfő a napirend előtti felszólalásában az MTI összefoglalója szerint kitért a tegnap EP-választási eredményekre is és megismételte, hogy "rekord részvétel mellett a magyar kormánypártok rekord győzelmet arattak." Úgy értékelte: a magyarok kimondták, olyan európai vezetőket akarnak látni, akik nem szervezni, hanem megállítani akarják a bevándorlást, olyan vezetőket szeretnének az európai intézmények élén, akik tisztelik az európai nemzeteket, és meg akarják védeni a keresztény kultúrát. A magyarok olyan vezetőket akarnak, akiknek mindig az európai emberek érdekei az elsők - vonta le a következtetést. Közölte azt is, hogy Magyarország nevében tárgyalva csak ilyen vezetőket fog támogatni. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az EP-választás eredménye azt is megmutatta: a magyarok támogatják a kormány családpolitikai kezdeményezését.