Újabb figyelmeztetés: így hal ki a régiónk, ha nem változtatunk

Többször írt már a Portfolio is arról, mekkora demográfiai kihívások jellemzik a régiónkat, és milyen sötét a jövőkép a következő évtizedekre. Ezt emeli ki a JP Morgan friss elemzése is, mely hangsúlyozza, hogy az ENSZ adatai szerint a legnagyobb bajban Bulgária van, melynek lakossága 2050-re 23%-kal csökkenhet, ha folytatódik a jelenlegi trend.

Első ránézésre mi megnyugodhatnánk, hiszen csak Csehország van nálunk kedvezőbb helyzetben, azonban a különbségek kicsik, nagyságrendileg 15 százalékkal zuhanhat Magyarország népessége is, amivelEzzel párhuzamosan Dél-Afrika lakossága 26,8 százalékkal nőhet, Törökországé majdnem 17 százalékkal emelkedhet, Fekete-Afrika népessége viszont megduplázódhat. Nyugat-Európa hozzánk hasonló problémákkal küszködik azzal a különbséggel, hogy ott az országok többsége pozitívan áll hozzá a bevándorláshoz, ráadásul a régiónkból is sokan mennek oda dolgozni, így a lakossága 2,8 százalékkal emelkedhet 2050-re. A JP Morgan kiemeli, hogy az elvándorlásban Bulgária és Horvátország járnak az élen, és ez a probléma akut lehet Szerbia számára is, ha egyszer EU-tag lesz.

Klikk a képre!

A JP Morgan ábráján az látszik, hogy a következő időszakban még az eddiginél is kisebb lehet a nettó bevándorlás Kelet-Európába (kék oszlop), miközben Nyugat-Európába (narancs oszlop) folyamatosan vándorolhatnak az emberek részben innen.

A romló demográfiai körülmények miatt a következő évtizedekben egyre kevesebb dolgozónak kell majd eltartania egyre több nyugdíjast a régióban. Ez pedig a kormányokra is komoly nyomást helyezhet, hiszen csökken az adóbevételük, viszont nő a nyugdíjkiadások, ráadásul a gazdasági növekedést is negatívan érinti mindez.A kihívásokat persze a legtöbb ország már felismerte, és próbál mindent megtenni a demográfiai helyzet romlása ellen. Erre hozza fel példaként a JP Morgan Orbán Viktor néhány hete bejelentett demográfiai csomagját is. Emellett Lengyelországban is épp most tervezik kiterjeszteni azt a programot, melynek keretében a nagycsaládosok gyermekenként havi 500 zlotyt (bő 35 ezer forintot) kapnak gyermekenként. Szerbia pedig tavaly jelentett be hasonló lépéseket: ott 845 eurós egyszeri juttatást kapnak az anyák első gyermekük után, havi 85 eurót a második után, és további állami támogatást a további gyermekek után.Az amerikai bank elemzése arra is rámutat, hogy a termékenységi ráta (a szülőképes korú nőkre jutó szülések száma) a régió minden országában elmarad a bűvös 2,1-es értéktől, ami ahhoz kellene, hogy ne fogyjon a lakosság. Sőt, az Európai Unióban is csak 1,6 ezrelék ez a szám, a különbség, hogy ott a nyugati országokban a már említett nettó bevándorlás ellensúlyozza a természetes fogyást.

Klikk a képre!

A termékenységi ráta a régióban sehol sem éri el a bűvös 2,1 ezreléket, ehhez legközelebb most a csehek és a románok állnak.