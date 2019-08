Újabb húzás Trumptól: deviza-manipulátornak minősítették Kínát

Amint tegnap megírtuk: a "leértékelés" valójában egy "félrenézést" jelent a kínai jegybank részéről, azaz hagyta, hogy a piaci erők a kerek 7-es jüan/dollár szint fölé tolják az árfolyamot, hogy ezzel az egy éve halmozódó, a jüan gyengülésére irányuló piaci spekulációt is enyhítsék, illetve reagáljanak a Trump által múlt héten váratlanul felrúgott kereskedelmi tárgyalási "tűzszünetre". A jegybank annyit tett, hogy gyengébben állapította meg a tegnapi és a mai napra érvényes jüan/dollár középárfolyamot, azaz engedte a további jüangyengülést és a piaci erők ezt kihasználva el is tolták a gyengébb irányba a jüant. Ez elvileg persze segíthet a kínai exportcégeknek, illetve fékezheti az importot.Ezt az elmúlt évek jelentéseiben sem sikerült kihoznia a folyamatos nyomás alatt lévő pénzügyminisztériumnak, most viszont kénytelen volt aláírni Steve Mnuchin ezt a szimbolikus jellegű közleményt. Azért nem lehetne ilyen címkével illetni Kínát, mivel egyszerre nem felel meg a 2015-ben hozott amerikai törvény három szükséges kritériumának (jelentős kereskedelmi többlet az USA-val és a világ többi részével szemben, illetve folyamatos egyoldalú intervenció az árfolyamban). Most, hogy ezt megkerülve mégis kihozták Kínát manipulátornak,tárgyalásokat kell kezdenie Kínával az USA-nak (ez már egyébként is zajlana, bár épp most akadt el), az IMF-nél kell kezdeményeznie tárgyalásokat (az IMF már eddig is következetesen elutasította, hogy árfolyam-mainpulátornak minősítsék Kínát).

Emellett beszédes az is, hogy Mnuchin és a kereskedelmi főtárgyaló Robert Lighthizer is ellenezte a Trump által múlt héten 300 milliárd dollárnyi újabb kínai importra szeptembertől kivetni tervezett 10%-os vámot, amire egyébként a kínaiak a jüan gyengülését megengedték. Most viszont2003-2014 között a kínai jegybank egyértelműen és folyamatosan a gyengülés irányába igyekezett tolni a jüant intervenciók sorozatával is, azaz akkor tényleg lehetett volna azt állítani, hogy leértékelési versenyben vesznek részt. Azóta viszont a 2015-2016-os rövid periódust leszámítvaA Teneo elemzése és alábbi ábrája alapján így a Trump-Mnuchin-lépés egyértelműen politikai hátterű és azt célozza, hogy, de a politikai elemzőcég szerint ezzel a lépéssel csak felbőszítik a keményvonalas döntéshozókat Pekingben és így valójában csökkent a megállapodás esélye.