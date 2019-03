Újabb válság a láthatáron - Óriási bajba kerülhet Törökország, ha átlépi a vörös vonalat

Próbatétel előtt Erdogan legyőzhetetlensége

It's the economy, stupid

amelynek a túlzott (deviza) hitelezésre épülő dinamikus gazdasági növekedése fenntarthatatlan volt, a túlfűtöttség jeleit mutatta,

az infláció nagyon magas volt, a jegybank azonban politikai nyomás miatt egészen az utolsó pillanatig nem volt hajlandó szigorítani,

a masszív folyó fizetési mérleg hiánya miatt erősen rá van utalva a külföldi finanszírozásra,

Erdogan azonban minden egyes intézkedésével és kijelentésével rombolta a befektetői bizalmat, ami pedig elengedhetetlen a külföldi tőke bevonásához.

Vasárnap helyhatósági választásokat tartanak Törökországban, Recep Tayyip Erdogan államfő és az általa vezetett AKP-MHP pártszövetség pedig a közvélemény-kutatások alapján komoly népszerűségvesztésre készülhet a tavalyi elnökválasztási, illetve az előző önkormányzati választások eredményéhez képest. A Teneo rövid elemzése szerint az AKP belső felmérései alapján a párt szavazataránya 38% alá csökkenhet, ami 2009 óta a legrosszabb eredmény lenne.Különösen aggasztó lehet az államfő és a kormányzó pártszövetség számára, hogy Ankara és Bursa valószínűleg ellenzéki vezetőt választ majd magának, Isztambulban és több másik nagyvárosban pedig nagyon szoros az állás. Egy rossz választási szerepléssel szinte biztosan sérülne Erdogan legyőzhetetlenségi imidzse, ezért látszólag mindent megtesz a veszteségek minimalizálása érdekében, ami azonban nem könnyű most, hogy Törökország rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe manőverezte magát.Tavaly élőben nézhettük végig a török líra gyakorlatilag teljes összeomlását, volt olyan nap, amikor mintegy 20%-ot esett a török fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben. A líra árfolyamválsága lényegében a török gazdaság nagyon komoly problémáinak kicsúcsosodása volt, amit súlyosbított egy kedvezőtlen feltörekvő piaci befektetői hangulat, illetve Erdogan politikai ámokfutása.Tavalyi cikkeinkben ( itt és itt ) összefoglaltuk Törökország fő gazdasági problémáit, vagyis, hogy mi vezetett a líra szinte példátlan összeomlásához. Röviden összefoglalva adott volt egy ország,A líra zuhanásának, illetve az infláció még durvább elszállásának végül a török jegybank tavaly szeptemberi drasztikus kamatemelése vetett véget, miután feltehetően az államfővel is sikerült megértetni, hogy kamatemelés nélkül, csupán a nyugati spekulánsok ellen folytatott kommunikációs harccal nem lehet elkerülni a teljes összeomlást.

Az idei első negyedévben folytatódhatott ez a visszaesés, így a 2008-as válság óta először recesszióba kerülhetett Törökország, méghozzá elég súlyos recesszióba.

A hetekig tartó huzavona és politikai ámokfutás azonban nyomot hagyott a gazdaságban. A török gazdaságra mindenképp korrekció várt az elmúlt évek fenntarthatatlan, a külső és belső egyensúlyi helyzet romlásával együtt járó növekedés után, a válságkezelés során mutatott inkompetencia azonban tovább rontott a helyzeten. A gazdasági aktivitást nyomon követő mutatók (konjunktúraindikátorok, beruházási statisztikák) tavaly meredeken esni kezdtek, a negyedik negyedéves GDP adat szerint pedig éves bázison már 3%-kal zsugorodott az ország GDP-je.

A gazdasági visszaeséssel együtt (ahogy az ilyenkor lenni szokott) a tavalyi év második felében összeomlott az import, miközben az exportnak jót tett a líra leértékelődése, emiatt a folyó fizetési mérlegben fájdalmas, ám elengedhetetlen kiigazítás ment végbe (ennek ellenére még mindig mínuszos a folyó fizetési mérleg).

Bár az infláció közben eltávolodott tavalyi csúcsától, a 20%-os érték még mindig nagyon magas, arról nem is beszélve, hogy közben az élelmiszerek éves áremelkedési üteme változatlanul több évtizedes csúcs, 30% közelében alakul. Ez érthető módon nagyon nem tetszik a lakosságnak, feltehetően sokan emiatt (is) fordultak a hatalmon lévő pártok ellen. Természetesen a növekvő munkanélküliség miatt is egyre nagyobb a társadalmi elégedetlenség: tavaly áprilisban még 9,6%-on állt a munkanélküliségi ráta, alig egy évvel később már 13,5%-on.

Máshogy kell szavazatokat szerezni, ilyen bizalomvesztés mellett viszont nehéz

Erdogan pártszövetségének hatalma alatt azonban nagyon ingataggá vált a talaj, a lakosság körében egyre széleskörűbb bizalomvesztés figyelhető meg.

Vagyis az emberek látványosan igyekeznek kimenekíteni pénzüket török lírából, ezzel védekezve az infláció ellen.

Ilyen gazdasági helyzetben nem meglepő, hogy Erdogan és pártszövetsége nem áll túl jól a választók szavazataiért vívott küzdelemben. Bill Clinton kampányfőnöke már 1992-ben megmondta: "It's the economy, stupid."Mivel rendkívül nehéz gazdasági helyzetben van az ország, Erdogan mindent megtesz, hogy agresszív, külföldellenes, vallási elemekkel tűzdelt retorikájával tüzelje fel szavazótáborát és így próbáljon választási győzelmet kicsikarni (vagy legalábbis minimalizálni a veszteségeket).Az államfő a líra árfolyamválsága közepette mindvégig kitartott amellett, hogy országa külföldi akció kereszttüzében áll, de a végsőkig küzdeni fognak, és végül le fogják győzni a gonosz spekulánsokat. "Allah velünk van", "országunk győzni fog", és ehhez hasonló kijelentésekkel próbálta elterelni a valós problémák felől a figyelmet, ez a taktika pedig idén sem változott. Tegnap mintha pontosan tavalyi önmaga szólalt volna meg.A török államfő még tavaly kérte honfitársait a líraválság közepette, hogy mindenki váltsa át dollárját és aranyát lírára, hogy ezzel közösen védjék meg a fizetőeszközt a külföldi spekulánsok ellen. A valóságban azonban ennek szöges ellentettje valósult meg: a Morgan Stanley ábráján jól látszik, hogy a tavalyi év második felében drasztikus növekedés valósult meg a lakosság dollárbetéteinek értékében, miközben a lírában deonimált lakossági betétek tekintetében visszaesés volt megfigyelhető.

Rossz, rosszabb, még rosszabb

A török gazdaság tehát az idei első negyedévben technikai recesszióba süllyedhetett, amiből elemzői várakozások szerint legkorábban az év második felében tud majd kimászni, ennek ellenére viszont egyáltalán nem biztos, hogy túl vannak a nehezén.A befektetők ismét látványosan aggódni kezdtek, pont az elmúlt napokban erősödtek fel a Törökország helyzetével kapcsolatos aggodalmak, amely az ország csődkockázati felárának hirtelen megemelkedésében is látszik.

Ugyanez a következtetés vonható le a 10 éves török államkötvény hozamának alakulásából is, amely az elmúlt egy héten gyorsan közelített a tavaly augusztusi csúcshoz (ekkor volt a tetőpontján a líraválság).

Az USA támogatja a Szíriában harcoló kurd fegyveres erőket (a Kurd Népvédelmi Egységeket - YPG), Törökország azonban terrorista szervezetként tekint rájuk. Washington biztosítékot vár Ankarától, hogy Ankara nem fogja megtámadni a szíriai kurd erőket, ez azonban ellenkezik a török kormány érdekeivel.

Az USA tavaly szankciókat vetett ki Iránra atomprogramja miatt, megtiltva saját szövetségeseinek, hogy többek között olajat importáljanak a perzsa államból. Törökország azonban jelentős behozatalra szorul és emiatt fontos partnerének tekinti Iránt. Bár a törökök kaptak némi enyhítést az amerikai szankciók kapcsán, itt is jól látható érdekellentét feszül a két fél között.

Ankara kritizálta Washingtont azért, amiért az nemrég elismerte a Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett. Erdogan erőszakosnak és elnyomónak nevezte Trumpot az amerikai lépés miatt, hozzátéve, hogy Izraelnek semmi köze a Golán-fennsíkhoz.

Nincs egyetértés a két fél között Venezuelát illetően sem: Erdogan a hatalmon lévő Nicolas Madurót támogatja, Trump viszont teljes mellszélességgel kiállt az ellenzéki elnökjelölt, Juan Guaido mellett.

Végezetül talán a legfontosabb, hogy Törökország március végéig kapott ultimátumot az USA-tól, hogy hagyjanak fel az orosz S-400-as légvédelmi rendszer vásárlásával, és helyette keressenek NATO-kompatibilis alternatívát (például az USA által fejlesztett Patriot légvédelmi rakétákat). Az amerikaiakat nagyon zavarja, hogy a törökök Oroszországtól szereznek be fegyvereket, ezért, ha Erdogan nem vesz hátraarcot, könnyen szankciókkal találhatja szemben magát az ország. Ha úgy tetszik, az amerikai vezetés számára ez a vörös vonal, amelyet nem engedhetnek büntetlenül átlépni.

Mivel a török vállalatok az elmúlt években óriási dolláradósságot halmoztak fel, és rá vannak szorulva a külföldi finanszírozásra, a politikai konfliktus elfajulása könnyen a tavalyihoz hasonló bizalmi válsághelyzetet teremthet, ami a líra mélyrepüléséhez vezethetne.

A feszültség a líra árfolyamában is látszik, nem véletlen, hogy az utóbbi napokban a török hatóságok többször is a líralikviditás visszafogásával voltak kénytelenek letörni a líra gyengülésére hajazó spekulatív aktivitást. A választások előtt politikailag nagyon kényes téma a líra árfolyama, így a bankfelügyelet átmeneti vészmegoldásokkal igyekszik sakkban tartani a spekulánsokat, ez azonban nem tartható fenn a végtelenségig, ráadásul nem szándékolt negatív mellékhatásokkal is jár.Tavaly már láthattuk, hogy az USA-val vívott politikai küzdelem (Andrew Brunson, a törökök által fogva tartott lelkipásztor ügyében) milyen súlyos csapást tudott mérni a befektetői bizalomra, a Brunson űétaé előidlzett diplomáciai ugyanis nagyban közrejátszott a líra mélyrepülésében.

Összegezve, fokozódó politikai kockázatokkal kell számolni Törökország kapcsán a következő időszakban, ami könnyen újabb válsághelyzetté fajulhat. A török gazdaság már így is súlyos recesszióval küszködik, Recep Tayyip Erdogan államfőnek ezért sokkal óvatosabbnak kellene lennie az amerikai-török viszony formálásában. A valóságban azonban egyáltalán nem ez a helyzet: Erdogan rendre igyekszik saját híveit külföldellenes retorikájával feltüzelni, hogy elkerülje a súlyos választási vereséget, miközben az Egyesült Államokhoz fűződő viszonyában olyan vörös vonalat készül átlépni, ami nagyon komoly következményekkel járhat mind politikailag, mind gazdaságilag.

A líra drámai leértékelődése már így is nehéz helyzetbe sodorta a török vállalatokat, egy újabb gyengülési hullám hatására még több dollárban eladósodott cég válhatna fizetésképtelenné, ami aztán a bankrendszeren keresztül az egész gazdaságba begyűrűzne.