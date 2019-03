Újra áramszünet van Venezuelában

Az újabb áramszünet a főváros számos részét érintette, továbbá a caracasi metró működését is befolyásolta - írja az EFE spanyol hírügynökség. Carlos Valero ellenzéki képviselő Twitter-bejegyzése szerint az áramkimaradás a fővároson kívül Aragua, Delta Amacuro, Lara, Zulia, Monagas, Bolívar, Portuguesa, Yaracuy, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Nueva Esparta, Carabobo és Miranda államokat is sújtotta. Valero nem közölt további részleteket.Bár a venezuelai állami áramszolgáltató nem számolt be a jelenségről, a VTV venezuelai állami televízió beszámolt arról, hogy a caracasi metró már elindította az ilyen esetekre kidolgozott készenléti tervét.Az AP és Reuters hírügynökségek szerint az áramszünet miatt nem is jár a fővárosi metró. A Reuters szerint a boltok országszerte korán zártak az áramkimaradáskor lehetséges fosztogatások elleni védekezésképpen.Luis Motta Domínguez energiaügyi miniszter szintén nem számolt be áramkimaradásról. Az újabb szórványos áramszünet mindössze alig három héttel az után keletkezett, hogy március 7-én Venezuela nagy része áram nélkül maradt és gyakorlatilag sötétségben maradt, míg a hivatalban lévő venezuelai elnök, Nicolás Maduro kormánya vissza nem tudta állítani a szolgáltatást nagyjából öt nap múlva. Szórványos áramkimaradásokról ez után is érkeztek beszámolók.Maduro akkor azzal vádolta az Egyesült Államokat és a támogatását élvező venezuelai ellenzéket, hogy kibertámadást hajtott végre az áramszolgáltatási rendszer ellen.Az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökének kikiáltó Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető és Washington viszont az évek óta rosszul folytatott gazdálkodást és a korrupciót teszik felelőssé az elektromos infrastruktúra összeomlásáért.Emberi jogi csoportok szerint legalább négy embert öltek meg és legalább 300-at vettek őrizetbe az áramkimaradások nyomán kialakult tüntetések és fosztogatások során. A Médicos Por La Salud (Orvosok az Egészségügyért) nevű, venezuelai civil szervezet szerint legalább 26 ember halt meg az áramkimaradások miatt az állami kórházakban.Venezuelát súlyos gazdasági válság sújtja, amely hiperinflációban, az ellátás hiányában, valamint a gáz-, az áram- és a személyszállítási szolgáltatások és a vízellátás meghibásodásaiban nyilvánul meg.