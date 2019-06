Újra begyújthatja a rakétákat Draghi

Mario Draghi, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke azt ígérte, hogy a jegybank újra lazíthat a monetáris politikáján, amennyiben az infláció nem emelkedik a 2%-os céljuk közelébe.Mario Draghi arról beszélt, hogy akár csökkenthetik a kamatszintet vagy eszközöket is vásárolhatnak. Az EKB korábban már végrehajtott egy kötvényvásárlási programot, hogy stabilizálja az eurózónát és életet leheljen a gazdaságba, azonban most úgy tűnik, hogy újabb élénkítés kell, miután a gazdasági növekedés lelassult az eurózónában és az infláció tartósan a jegybanki cél alatt mozog."Ha az infláció nem tér vissza a célunkhoz, akkor további monetáris élénkítésre lesz szükség" - hangsúlyozta Draghi, rámutatva, hogy a kamatok további csökkentése is az "eszköztár részét képezi".Draghi igyekezett eloszlatni azokat az aggodalmakat is, hogy az eszközvásárlások nem hatásosak vagy akadályokba ütköznének, mert szerinte erről nincs szó, és már a következő hetekben tanulmányozni fogják a folyamatokat és az élénkítési lehetőségeket.