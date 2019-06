Újra figyelmeztette Brüsszel a magyar kormányt (2.)

Hogy jutottunk idáig és mi a megállapítás?

a GDP 1,3%-ával tért el (felfelé) a magyar kormány az elsődleges költségvetési kiadások nettó növekedési ütemében az előírttól

szintén a GDP 1,3%-ával tért el a kormány a kedvezőtlen irányba a strukturális költségvetési egyenleg szintjén a középtávú célkitűzéstől: 3,7%-os deficitet produkált a GDP arányában, azaz nagyobbat, mint 2017-ben, amikor 3,4%-os volt a deficit.

Melyek a mostani friss ajánlások?

az elsődleges költségvetési kiadások nettó növekedési üteme ne haladja meg idén a 3,3%-ot, jövőre pedig a 4,7%-ot

ezzel pedig biztosítani lehessen a strukturális költségvetési hiánynak a GDP arányában idén 1%-os, jövőre 0,75%-os csökkentését

a többlet költségvetési bevételeket a deficit lefaragására, azaz tartalékolásra javasolja felhasználni a Bizottság, nem pedig költekezésre

október 15-ig be kell mutatnia a magyar kormánynak azt a kiigazítási tervet, ami a fenti számszerű ajánlásokkal összhangban van.

Hogyan tovább?

Az Európai Bizottság a Stabilitási és Növekedési Egyezmény preventív ágában tavaly júniusban az akkori magyar költségvetési tervek alapján már kiadott egy figyelmeztetést , hogy ki kell igazítania a magyar kormánynak a büdzsé pályáját, mert fennáll annak a veszélye, hogy jelentősen eltér a Bizottság által az országspecifikus ajánlásban meghatározott céloktól (középtávú költségvetési cél, elsődleges kiadások növekedési üteme). Aztán tavaly decemberben az Európai Tanács megállapította azt, hogy - eurózóna tagság nélkül érdemi szankciók hiányában - a magyar kormány nem tette meg a szükséges költségvetési kiigazítást.Ma pedig a 2018-as tényadatok birtokában már azt állapította meg a brüsszeli testület, hogy tényleg jelentősen eltért a középtávú költségvetési cél és az elsődleges kiadások növekedési üteme tekintetében az előírt pályától a magyar kormány és emiatt újra figyelmeztette a Bizottság a kormányt. Bizottság anyaga visszautal a tavaszi gazdasági előrejelzésekre, miszerint idén 3,7%-os, jövőre 2,8%-os GDP-növekedés várható Magyarországon, és mivel 60% feletti a GDP-arányos adósságráta, így évente legalább a GDP 0,75%-át kitevő adósságcsökkentésre van szükség.(pontosabban az Európai Tanács felé, amely majd elfogadja az ajánlásokat hivatalosan): Bizottság által ma megszövegezett megállapítások és ajánlások után az Európai Tanácsnak egy hónapja van dönteni ezekről a megállapításokról és ajánlásokról. Azaz július elejéig meg fog születni az, hogy a Tanács is hivatalosan lépéseket sürget a túlzott költségvetési eltérés korrigálása érdekében és ez az ajánlás majd legfeljebb öt hónapos határidőt adhat a magyar kormánynak arra, hogy tegye meg a szükséges kiigazító lépést. A Bizottság a mostani szövegben egyébként már azt javasolja a Tanácsnak, hogyés erről jelentést is kellene majd adnia a Bizottság felé.Az előírt költségvetési pályától való jelentős eltérés megállapításának, az újabb figyelmeztetésnek és a friss ajánlásoknak várhatóan most sem lesz költségvetési szankciós következménye, hiszen az ország nem tagja az eurózónának. A fizetési övezet tagjaira a jelentős költségvetési eltérés megállapítása konkrétan előírt teendőket és érdemi szankciós következményeket jelent, ahogy azt most például Olaszország esetén látjuk.