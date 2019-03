Válságtervvel készülnek a spanyolok a Brexitre

Reméljük, hogy nem kell majd használni

- mondta az elfogadott intézkedéscsomagról Josep Borrell spanyol külügyminiszter a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Szavai szerint erre csak akkor lesz szükség, ha a szigetország "az ablakon át" fog távozni az EU-ból.Az alapvető cél, hogy egyetlen brit vagy spanyol állampolgár se maradjon védtelen - fogalmazott, hozzátéve, hogy a folytonosságot kívánják biztosítani minden területen. Az intézkedések egyik legfontosabb eleme a Spanyolországban élő brit és a Nagy-Britanniában élő spanyol állampolgárok jogainak biztosítására vonatkozik.Eszerint például Spanyolországban 2020 végéig a brit állampolgárok eddigi tartózkodási engedélyei érvényben maradnának, és csak azt követően kellene más kategóriájú személyazonosító kártyát igényelniük, immár nem közösségi állampolgárként.A spanyol kormány a viszonosság elvét várja el a brit kormánytól, és ennek alapján biztosítaná továbbra is az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférést a területén élő mintegy 300 ezer brit állampolgárnak. A zavartalan átmenet érdekében a következő egy évben a brit repülőtereket továbbra is uniós célállomásként tekintenék.Az intézkedéscsomag kiemelten foglalkozik a Spanyolországba ékelt, brit fennhatóság alá tartozó Gibraltáron dolgozó kilencezer spanyol helyzetével, amelyet munkavállalási engedély kiadásával kíván rendezni a kabinet. Munkahelyük elvesztése esetén a spanyol állam munkanélküli ellátást biztosítana ezen dolgozók számára is.Az állampolgári jogok mellett az intézkedések kiterjednek a kereskedelmi, pénzügyi, vámügyi, jogi és igazságügyi együttműködésekre is Spanyolország és Nagy-Britannia között.Josep Borrell felhívta a figyelmet arra, hogy a készenléti terv intézkedései ideiglenesek, és nem a két ország jövőbeli hosszú távú együttműködésének szabályait rögzítik, hanem azt az átmeneti időszakot kívánják rendezni, amely az uniós kilépés után következik.Az intézkedéseket tartalmazó rendeletnek a spanyol parlamenti pártok jóváhagyását is meg kell kapnia, ahogy a brit kormány egyetértését is.A spanyol kormány jelenlegi formájában utolsó ülését tartotta pénteken, a parlament március 5-i hivatalos feloszlatása után ügyvezető kormányként működik tovább az április 28-i országos parlamenti választásokig.