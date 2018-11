Varga: 6 téma és 30 javaslat van a versenyképességi csomagban

Konkrétumok egyelőre nincsenek, szerdán kormánydöntés

a versenyképességi tanács jóváhagyta az anyagot, ez megy szerdán a kormány elé.

Adózás: egyszerűsítés, adminisztráció csökkentés. A gazdaság fehérítése területén szeretnének előrelépni.

Foglalkoztatás. Munkavállalás ösztönzése, foglalkoztatási lehetőségek erősítése. Inaktívak, szépkorúak, kismamák.

Vállalati szféra. Üzleti szféra javítása.

Közszféra. Hatékonyabbá tétele. A 21. században a közszféra hatékonysága befolyásolja a versenyképességet. E-government, digitális ügyintézés került elő a mai tanácskozáson.

Oktatás. Gazdaság igényeire szabott készség és képesség alapú oktatás.

Egészségügy. Alapellátás megerősítése, prevenciós intézkedések ösztönzése.

30 javaslat van összesen a csomagban - mondta, azonban konkrét javaslatokat nem említett a miniszter.

400 óra túlmunka

Adók?

Vagyis az eddigieken felül új szocho-csökkentést nem tartalmaz a versenyképességjavító csomag.

A csomag nem tartalmaz a különadót érintő javaslatokat

Mi lesz a hatása?

Az előzményekről

Varga Mihály mondandóját azzal kezdte, hogyNégy szervezet javaslataival foglalkoztak: innovációs minisztérium, pénzügyminisztérium, MKIK és jegybank. De más javaslatokat is megfogadtak - sorolta.Nem egy lezárt anyagról beszélünk, a gazdaság is folyamatosan változik. Nem egy statikus anyagot fogadtunk el, a munkát folytatni kell. Ebben maradtunk - folytatta. A célok lebontásában teret hagy a kormánynak.Hat fő terület köré csoportosították a javaslatokat:Olyan programot akartak, ami végre is hajtódik. Konkrét határidőket és felelősöket jelöltek ki - derült ki Varga szavaiból. Aki ezután zárta is beszédét.Palkovics László jól átgondolt programnak nevezte a mostani javaslatcsomagot. És örömét fejezte ki, hogy a tanács elfogadta a javaslatokat. A szakember képzést Szakképzés 4.0-nak nevezték el - mondta. Szeretnék, hogy vállalati szakembereket vonjanak be az iskolák az oktatásba.A felsőoktatási központokba szeretnék integrálni a kutatásokat. Ezt szeretnék erősíteni.A tájékoztató az alábbi Facebook live közvetítésünkből visszanézhető, a bejelentés 3:30-tól indul:Varga Mihályt kérdezték a 400 órás túlóra-keretről is.Direktben ezzel nem foglalkozott a tanács. A foglalkoztatási szabályok minél hatékonyabb módosítását szeretnék elérni. Az lenne ideális, ha a munkavállaló és a munkaadó együtt állapodnak meg és ez elől kell lebontani az akadályokat - mondta.Minél lazább keretek vannak közöttük, annál könnyebben tudnak megállapodni - tette hozzá Varga Mihály, szavaiból nem derült ki, hogy a kormány konkrétan egyetért-e a két fideszes képviselő által benyújtott javaslattal.Arra a kérdésre, hogy a munkaerőköltségek mértékére kitér-e a javaslat, Varga Mihály úgy fogalmazott: cél, hogy a munkaerőköltségek csökkenjenek.A jelenlegi hatéves bérmegállapodást folytatni szeretné a kormány, 2022 végéig ez tartani fog. Előfordulhat, hogy ez átvizsgálásra szorul, azonban ez most nem indokolt - húzta alá.- válaszolta Palkovics László a Bloomberg újságírójának kérdésére.Azt is kifejtette kérdésre válaszolva, hogy az új állami nyugdíjcélú kötvény koncepciójának kidolgozása folyamatban van és reméli, hogy jövőre az ÁKK megjelenik a termékkel.Varga Mihály tájékoztatása szerint, ha a javaslatot ebben a formában elfogadják, akkor annak legalább fél százalékos plusz gazdasági növekedés lehet a hatása.A miniszter egyetlen konkrétumot árult el a sajtótájékoztatón:Ahogyan előzetesen korábban beszámoltunk, az átfogó (három szervezet, ITM, jegybank és MKIK javaslataira épülő) versenyképességi csomag benyújtása csúszik , a megvalósítás és a részletek kidolgozása miatt. Mindezek fényében kifejezetten érdekes, hogy ezúttal este bejelentést tesz a két érintett miniszter.