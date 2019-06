Varga szerint nem kell külföldön nyaralni, ha túl gyenge a forint

A Figyelő újságírója azt a kérdést tette fel, hogy "Pénzügyminiszterként 325-ös euróárfolyam láttán mit tanácsol honfitársainak: mikor vegyenek valutát külföldi nyaralásra?"Varga Mihály azt mondta, hogy "Izgalmas egy külföldi nyaralás, de egyáltalán nem baj, ha honfitársaink itthon töltik a szabadságukat, itthon pihennek és költenek." Varga azt is hozzátette, hogy "Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon".Két héttel ezelőtti elemzésünkben azt mutattuk be, hogy az akkori 325 körüli euróárfolyam és 290 körüli dollárárfolyam mellett több tízezer forinttal is drágulhat a külföldi nyaralás a tavalyi költségekhez képest és még a sokat gyengülő török líra esetén sem beszélhetünk tényleges költségcsökkenésről magyar szemszögből gondolkodva:

Varga az euró hazai bevezetésével kapcsolatban optimistábban nyilatkozott az interjúban, mint Matolcsy György MNB-elnök. A pénzügyminiszter szerint ugyanis nem kellenek hozzá évtizedek, hogy átvegyük a közös valutát.