Varga új intézkedéseket lebegtetett meg: kiaknázzák az ország gazdasági tartalékait

Varga Mihály kifejtette: a kormányzat elégedett az EBRD magyarországi együttműködésével, így nincs tervben, hogy felülvizsgálják a tulajdonlást az osztrák Erste Bank magyar üzletágában, amelyben mindketten 15 százalékos kisebbségi tulajdonrésszel rendelkeznek.A miniszter szerint a bankrendszer stabilitásának biztosítására megkötött egyezmény már az első évben sikeres volt, az EBRD és a magyar állam is osztalékhoz jutott. Hozzátette, a bankrendszert érintő egyéb lépések nincsenek tervbe véve, a vállalásainak megfelelően az állam már adott el korábban megvett bankot, illetve a jelenleg még állami tulajdonban lévő Budapest Bank értékesítése is előkészületben van.Varga Mihály közölte, a kormány korábban csökkentette a bankadót, tavaly a bankrendszer rekordprofittal zárhatott.A miniszter elmondta azt is, hogy Magyarország mint az EBRD alapító tagja, aggodalommal figyeli a pénzintézet politikájának irányát. Hangsúlyozta: az EBRD-vel kapcsolatos eredeti elképzelés az volt, hogy a gazdaságilag fejletlenebb európai államok felzárkózását segítse, ehhez képest a bank alapvetően ázsiai, afrikai vagy közel-keleti beruházási lehetőségeket keres.A miniszter aláhúzta, kedvezők a piaci lehetőségek a forrásbevonásra, ezért Magyarország nincs rászorulva az EBRD-re. Ezzel együtt arra ösztönzi a fejlesztési bank vezetőségét, hogy ne hanyagolja el hagyományos piacait, és a mostaninál jóval élénkebben hitelezzen Magyarországon és a régióban - mondta.