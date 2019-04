Autósok, figyelem! Szombattól felfordul Pest egy részének közlekedése

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ a Dél-Pesten élők és az ott közlekedők türelmét kéri a felújítás idejére.

A közúti forgalmirend-változásokat április 6-ig, a dél-pesti metrópótlás kezdetéig minden érintett területen kiépítik. Az új és a meghosszabbított autóbuszsávok kialakítása április 5-én, pénteken 18 óráig szintén megtörténik; egészen addig továbbra is minden sávon közlekedhetnek az autósok,Az alábbiakban részletesen is ismertetett forgalmirend-módosítások - az Üllői úti és a Vak Bottyán utcaiak kivételével - jellemzően nem jelentenek hátrányt a közúti forgalom számára; a létesülő új autóbuszsávokat a meglévő forgalmi sávok mellett, esetenként a kanyarodó sávok felhasználásával alakítják ki. A kanyarodásra felkészülés céljából a buszsávok a KRESZ előírásai szerint továbbra is igénybe vehetők.

A fővárosi Gyáli út 2016. augusztus 22-én.