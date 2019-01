Véget érhet a magyar aranykor - Durva veszélyek leselkednek ránk

Lesz még EU-pénz? Öt évig biztonságban vagyunk

A végleges 2021-27 közötti uniós költségvetésről, de az szinte biztosnak látszik az eddigi tárgyalások után, hogy kevesebb forrás juthat majd a kelet-közép-európai régiónak. Ez az egyik legfontosabb kockázat a következő évtizedre előretekintve az Erste szerint, hiszen jelenleg ezek az országok az uniós forráselosztás legnagyobb nyertesei. Viszont az elemzők szerint, és a korábbi tapasztalatok alapján arra lehet is számítani, hogy az összes forrás legalább 30 százaléka csak 2020 után érkezik meg a tagországokba. Éppen ezért a bank szakemberei szerint 2023-ig még fennmaradhat a jelenlegi helyzet, amikor a régiónk vezeti a növekedést Európában.

Az ábrán látható, hogy az Erste szerint a régió gazdaságai a következő két évben is felülteljesítik majd az eurózóna átlagos növekedését.

Az eddigi javaslatok alapján az szinte biztosnak tűnik, hogy a közös agrárpolitika és a kohéziós források kerete jelentősen meg lesz vágva az új ciklusban, azonban egyelőre csak találgatni lehet, hogy ez milyen hatással lesz az egyes tagállamokra. Nem minden esetben lehet ugyanis egyforma a vágás, illetve sokat számít az is, hogy jelenleg a kormányzati beruházások mekkora részét fedezik az EU-források, ugyanis minél nagyobb ez az arány, annál nagyobb a veszélye, hogy a belföldi költségvetési forrásból nem lehet majd pótolni azokat.Az Erste Bank szakemberei szerint egyébként ugyan a források megvágása politikailag érzékeny kérdés, de nem ördögtől való gondolat. A kohéziós források szerepe ugyanis elsősorban az, hogy átmeneti támogatást nyújtsanak a kevésbé fejlett régióknak a gyorsabb felzárkózáshoz. Vagyis, ha Kelet-Közép-Európának arányaiban kevesebb ilyen forrás jut, az akár jó hír is lehet, hiszen azt mutathatja, hogy az elmúlt években sikeres volt a felzárkózás, egyre kevésbé van szükség erre az átmeneti segítségre. Az elemzők úgy számolják, hogy a jelenlegi javaslatok alapján 33 milliárd euróval csökkennének a régió kohéziós forrásai a következő hétéves költségvetésben, ebből 18 milliárdot okozna az, hogy a britek kilépésével és az uniód büdzsé átszabásával csökken az elosztható forrás mennyisége, 15 milliárd euró viszont annak köszönhető, hogy már nem a régió az EU legszegényebb térsége, bizonyos mutatókban megelőztük például Dél-Európát, mely emiatt több ilyen fejlesztési forráshoz juthat.

Az eddigi tervek alapján szinte minden tagállam kevesebb pénzre számíthat a 2021 utáni költségvetési ciklusban, csak Görögország forrásai növekedhetnek. Magyarországra jelenleg évente a GDP több mint 3%-a áramlik be, ez 2%-ra csökkenhet.

Ebből a szempontból egyébként Magyarország kimondottan rossz helyzetben van, ugyanis az állami beruházások 40 százalékára az uniós források nyújtanak fedezetet az Erste kimutatása szerint.

Vagyis ha a kormány 2023 után is fenn akarja tartani a jelenlegi növekedési ütemet, akkor ezt az összeget vagy hazai forrásból kell előteremtenie, vagy pedig a beruházások helyett új növekedési motort kell találni.

Az uniós források szerepe a magán- és állami beruházásokban. Látható, hogy Magyarországon a legnagyobb a kohéziós források súlya, a kormányzati beruházásokon belül 40 százalék.

Ki fog itt dolgozni?

Magyarország szempontjából további kockázatot jelenthet az uniós források jogállamisághoz kötése, illetve a szigorúbb ellenőrzések, hiszen ezekkel 2021 után reálisabb veszély lehet az uniós források egy részének felfüggesztése például.Az elemzés szerint a régióra leselkedő második nagy veszély, ami a következő évtizedekben negatív hatással lehet az országok potenciális növekedésére. Már jelenleg is az látszik, hogy feszes a munkaerőpiac, a munkaerőhiány már a növekedés korlátja a legtöbb helyen. Ezt azonban az Erste Bank szakemberei szerint ellensúlyozhatja a foglalkoztatottság további növekedése és a régiós országok felzárkózása Nyugat-Európához, így végső soron a demográfiai tényező nem biztos, hogy az egy főre eső GDP visszaesését is okozza majd.A romló demográfia oka a régióban a természetes fogyás mellett az elvándorlás, mely szinte minden országot érint eltérő mértékben. A legtöbben továbbra is Romániából dolgoznak Nyugat-Európában, de a lengyelek közül is 2,5 millióan mentek már el külföldre dolgozni. Ahogy azt a magyar kivándorlás esetében már láttuk, a régióból máshonnan is a jól képzett munkaerő vándorolt el, akiket gyakran a politika is motivál, elégedetlenek országuk vezetésével.

Bal oldalon az egyes országok népességének csökkenését ábrázolták migráció nélkül, mellette pedig a más EU-tagállamokban élő népesség és a kivándorlást tervezők aránya van feltüntetve

A robotok döntik be Kelet-Európát?

Mi lesz a magyar vidék sorsa?

Az utóbbi években már látszottak annak jelei, hogy a régiós országok az EU-n kívülről, elsősorban Ukrajnából és Szerbiából pótolnák az elvándorolt munkaerőt, szintén elsősorban a jól képzett dolgozókra vadásznak a cégek. 2017 végén csak Lengyelországban majdnem félmillió ukrán rendelkezett hivatalosan munkavállalási engedéllyel, és még legalább ennyire becsülik az illegálisan ott dolgozók számát.A bevándorlás mellett a foglalkoztatottság további növelése ellensúlyozhatja a demográfiai problémákat, az elemzők szerint. Ugyan a munkanélküliség történelmi mélypontra esett, de még mindig sok a gazdaságilag inaktív ember, aki egyáltalán nem jelenik meg a munkaerőpiacon. Az egyik látványos különbség Nyugat-Európához képest, hogy sokkal kevesebb ember dolgozik részmunkaidőben, ez elsősorban a nőkre igaz. Ha a következő években sikerülne ezt megkönnyíteni és más lépésekkel rugalmasabbá tenni a munkaerőpiacot, akkor az szintén javíthatná a kilátásainkat.További kockázatot jelent a régió szempontjából, ami több nemzetközi tanulmány szerint is érzékenyen érintheti Kelet-Közép-Európát. Az OECD egy nemrég megjelent tanulmánya például azt emelte ki, hogy a régiónk lehetne az egyik nagy vesztese a robotizáció elterjedésének. Ennek egyik oka a régió erős ráutaltsága az autóiparra, mely élen járhat ezeknek az új technológiáknak a bevezetésében. Az Erste szakemberei szerint minél nagyobb egy országban az ipar részesedése a teljes gazdaságon belül, annál nagyobb veszélyben lehet ebből a szempontból.A fentiekből következik, hogy a kockázatok mérséklésének egyik lehetősége, hogy minél több új munkahelyet kell a szolgáltatóiparban létrehozni, mely kevésbé kitett ennek a tendenciának. Emellett az lesz fontos, hogy az új technológiák mennyire gyorsan terjednek majd el, erre továbbra is csak becslések vannak. A közelmúltban épült autógyárakban például már jelenleg is viszonylag magas az automatizálás aránya, ezért ott kisebb az esetleges jövőbeli kockázat, hogy munkahelyek vesznek majd el. Ráadásul ha az automatizáció csökkenti a gyártási költségeket, akkor az hozzájárulhat a régióban a termelékenység növekedéséhez - teszik hozzá az elemzők.Hosszabb távon a kockázatokat úgy lehetne kezelni, ha a kormányok tovább erősítenék az oktatást, támogatnák az emberek élethosszig tartó tanulását, ezzel egyre több munkavállaló tudna alkalmazkodni a technológiai újdonságokhoz. Ebből a szempontból egyébként Magyarország kifejezetten jól áll, ugyanis nálunk a legmagasabb az oktatásban és képzésekben résztvevők aránya. Márpedig a munkaképes korú lakosság csökkenésével egyre nagyobb szerepet kap majd a munkaerő minősége a következő években.Utolsó fontos kockázatként az Erste azt emelte ki, hogy a régióban, ami a következő évtizedben is feszültségeket okozhat. Az elemzők szerint nem a falu állami támogatása, hanem az urbanizáció elősegítése lenne a hosszú távú megoldás erre a problémára.Az Erste szakemberei kiemelik, hogy a régiónkban egyelőre az urbanizáció nem akkora mértékű, mint Nyugat-Európában, ennek elősegítése a gazdaság teljesítményét is tudná javítani, hiszen globálisan a GDP több mint 80%-át városokban állítják elő. Az emberek faluról városba költözése a humán tőke koncentrációját is jelenti, ami javítja a hatékonyságot.Magyarországon és Szlovákiában a falusi lakosság aránya megközelíti az 50 százalékot, miközben az OECD-átlag 28%, ennek az aránynak a csökkenése pedig összességében is növelhetné a termelékenységet ebben a két országban.