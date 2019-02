Végre Magyarország is kiteríti lapjait

Csendesen indul a hét a makroadatokat tekintve,csak a német ZEW gazdasági hangulatindex érdemel említést. Utána viszont felpörögnek az események,reggel például a januári inflációs adatot közli a KSH, ami akár a forint árfolyamára is érdemi hatással lehet. Az MNB alelnöke januárban jelezte, hogy közeledhetnek a szigorításhoz, és ebből a szempontból az inflációs mutatók is lényegesek lesznek. Nagy Márton szavai szerint az adószűrt maginfláció várhatóan az első negyedévben 3% fölé emelkedik majd, ez pedig fontos jelzést küldhet a jegybanknak a szigorítással kapcsolatban. Vagyis most is elsősorban ezt az adatot lehet érdemes figyelni.

Maradva az MNB-nél: a jegybankreggel közli előzetes statisztikai mérlegét, melyben szokás szerint a kormányzat likvid tartalékának számító kesz-számla egyenlege lehet a legfontosabb információ. A KSH is publikál két adatot aznap reggel, az ipari termelés felülvizsgált statisztikája mellett az építőipar tavalyi teljesítményét is megismerhetjük. Külföldön a britek és az amerikaiak is a januári inflációs számokkal állnak elő, melyek a jegybankok kamatpolitikáját befolyásolhatják elsősorban.nap egyértelműen a GDP-adatok jegyében telik majd, hajnalban a japán, majd kora reggel a német gazdaság növekedésére vonatkozó friss adatot ismerhetjük meg. Persze bennünket leginkább a KSH reggel kilenc órakor érkező statisztikája érdekel, mely a magyar GDP negyedik negyedéves teljesítményéről szól majd.néhány külföldi adat jut még, a kínai infláció mellett elsősorban az amerikai kiskereskedelmi forgalom alakulására figyelhetnek a befektetők.