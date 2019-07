Veszély fenyegeti az európai gazdaságot

Várhatóan minden uniós gazdaság tovább fog növekedni fog idén és jövőre egyaránt. Ugyanakkor miközben Közép- és Kelet-Európában erőteljes lesz a növekedés, Németországban és Olaszországban lassulni fog. Gazdaságaink ellenálló képességét próbára teszi a feldolgozóipar tartós gyengélkedése, amely a kereskedelmi feszültségekből és a politikai bizonytalanságból ered. Az Unión belüli tényezőket tekintve továbbra is a megállapodás nélküli Brexit a kockázatok egyik fő forrása

Bár a globális helyzet problémákkal terhes, az európai gazdaság továbbra is bővül. Az erős munkaerőpiac által támogatott keresletnek köszönhetően valamennyi uniós tagország növekedni fog 2019-ben és 2020-ban egyaránt

Az USA és Kína közötti gazdasági konfrontáció elhúzódása, valamint az USA kereskedelempolitikája körüli nagyfokú bizonytalanság meghosszabbíthatja a világkereskedelem és a feldolgozóipar jelenlegi visszaesését, és más régiókat és ágazatokat is érinthet. Ez negatív hatással lehet a globális gazdaságra, többek között pénzügyi piaci zavarok révén.

Emellett a Közel-Keleten tapasztalható feszültségek növelik egy jelentős olajár-emelkedés lehetőségét.

Az EU saját háza táján továbbra is jelentős bizonytalansági forrás a Brexit.

Végül jelentős kockázatok övezik a rövid távú növekedés mozgatórugóit és az euróövezeti növekedés lendületét. A feldolgozóipar tartós gyengélkedése és az üzleti bizalom csökkenése átgyűrűzhet más ágazatokra, és ronthatja a munkaerőpiaci feltételeket, a magánfogyasztást és végső soron a növekedést.

Az euróövezet gazdasága idén 1,2%-kal növekedhet idén, míg a 2020-ra vonatkozó előrejelzés a tavaszi 1,5%-ról 1,4%-ra csökkent - derült ki az Európai Bizottság nyári előrejelzéséből. Az Európai Unió egészében 2019-ben változatlanul 1,4%, 2020-ban pedig 1,6% lehet a GDP növekedése.Az euróövezetben az év első negyedében a vártnál gyorsabb volt a növekedés. Az európai gazdaság rövid távú kilátásaira azonban külső tényezők - köztük a globális kereskedelmi feszültségek és a jelentős politikai bizonytalanság - árnyéka vetül. Ezek továbbra is- mondta el Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök, aki egyben a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős biztos is.- tette hozzá Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos.Miközben az idei év első felében a növekedést számos átmeneti tényező segítette,A 2020-as magasabb GDP-növekedés egyik oka a munkanaphatás, jövőre ugyanis több lesz a munkanapok száma. A gazdasági növekedést továbbra is a belső kereslet és különösen a háztartások fogyasztása hajtja Európában, amit a változatlanul élénk munkaerőpiac is támogat.A globális gazdasági kilátásokat övező kockázatok továbbra is nagymértékben összefonódnak, és többnyire negatívak: