Vészmegoldás a Hankook-gyárban: a sztrájk miatt rendkívüli intézkedést hoztak

Emiatt a cég vezetése módosította a nappali munkarendben dolgozók munkaszerződését, annak érdekében, hogy több műszakba is be lehessen osztani őket.

Székely Tamás hozzátette, a dolgozók közül főként a több műszakban dolgozók vesznek részt a sztrájkban, az egyműszakos munkarendben foglalkoztatottak nagy része felvette a munkát.Szavai szerint a bértárgyalások előmozdítása érdekében a szakszervezet kérte a Hankook magyar vezetését, hogy vegyék fel a kapcsolatot a vállalat dél-koreai tulajdonosával. A kérésnek azonban a magyarországi cégvezetés nem tett eleget, ezért a szakszervezet most azt fontolgatja, hogy közvetlenül keresik meg a vállalat tulajdonosait Dél-Koreában - mondta.A szakszervezet szerint feszült légkör alakult ki a rácalmási gyárban, ugyanis a cégvezetés tudatta a dolgozókkal, hogy a munkabeszüntetés ideje alatt az abban részt vevő dolgozóknak nem jár a jelenléti bónusz, és a sztrájkolók az éves egyéni bónuszuktól is elesnek - jelentette ki a VDSZ elnöke.Ezzel párhuzamosan azonban a cégvezetés mindent megtesz azért is, hogy pozitív ösztönzőkkel vegye rá a sztrájkolókat a munkára, így például azoknak, akik a sztrájk helyett dolgoznak, a vállalat megemelte az alapbérét 50 százalékkal, a túlórapótlékot pedig a munkabeszüntetés ideje alatt megduplázták - ismertette Székely Tamás.A szakszervezeti vezető szerint a cég vezetés mindezek ellenére sem tudta gyengíteni a dolgozók sztrájkhajlandóságát. A munkabeszüntetés várható befejezéséről egyelőre nem beszélt a szakszervezeti vezető.