Visszavágott a Fed-elnök Trumpnak: a fokozatos kamatemelés a legjobb stratégia

ha ennyire alacsony a munkanélküliségi ráta, ami inflációs veszélyeket is hordoz magában, akkor a Fed miért nem emeli gyorsabban a kamatokat

ha ennyire nem látszik az inflációs veszély a gazdaságban, akkor egyáltalán miért emeli a kamatokat a jegybank.

Ezen dilemmák, illetve a Fed saját előrejelzéseivel kapcsolatos bizonytalanság mentén leszögezte, hogy végülis összességében tényleg a fokozatos monetáris szigorítás a legjobb módszer.

A határidős kamatpiac egyébként szinte biztosra veszi a szeptemberi újabb 25 bázispontos Fed kamatemelést 2-2,25%-os célsávig, aztán többé-kevésbé azt is árazza, hogy decemberben még egy hasonló lépés jöhet.

Powell a beszédében elmagyarázta, hogy miért gondolják a Fed-es kollégái és ő személy szerint is azt, hogy a fokozatos kamatemelés a megfelelő stratégia most:A gazdaság erős. Az infláció közel jár a 2%-os célunkhoz és a legtöbb ember, aki munkát keres, az talál is. Amennyiben az erős jövedelem- és foglalkoztatottság-bővülés kitart, további fokozatos kamatemelések lesznek valószínűleg a leginkább helyén valóak.Powell azonban azt a piacon tárgyalt két kérdést is feszegette, hogy:A nem túl gyors kamatemelések üzenete kissé gyengítettea dollárt az euróval szemben 1,1590-ről 1,1640-ig, aztán korrigált a zöldhasú. A vezető amerikai részvényindexek kezdetben érdemben nem mozdultak el, majd bő fél óra elteltével emelkedni kezdtek. A fokozatos Fed kamatemelési sorozat kedvező hír a tőkekivonásokkal sújtott feltörekvő piacoknak, éppen emiatt minimálisan a forint is megérezte Powell beszédét: az euróval szemben 324,3-ról 323,8-ig tudott erősödni a péntek délutáni kereskedés során.