Weber: nem sikerült minden gondot megoldanunk Orbán Viktorral

Plakátkampány

Weber a saját tájékoztatóján kijelentette: a Fidesznek minden Brüsszel- és Európai Unió-ellenes kampányt be kell szüntetnie, el kell távolítani a Brüsszel-ellenes plakátokat és garantálnia kell, hogy a jövőben sem lesznek ilyen kampányok.

Bocsánatkérés

CEU

Amint azt az elmúlt napokban is több interjúban jelezte Weber, most is elmondta: vannak alapvető értékek, amelyeket az EPP minden tagpártjának, így a Fidesznek is tiszteletben kell tartania.Később egy másik sajtótájékoztatón Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője azt mondta: Manfred Weber és Orbán Viktor szándéka egyaránt az, hogy a Fidesz az EPP-ben maradjon; mindkét félnek érdeke a megegyezés.Erre reagálva Gulyás többek között azt mondta:Manfred Weber kitért arra is, hogy(az eddigi EPP-kampány során).Részben erre, részben pedig egy minapi Orvbán-interjúban elhangzott kijelentésre reagálva Gulyás azt jelezte:(így nevezte az EPP-n belüli kritikusokat, akik a kormányfő szerint a szocialisták malmára hajtják a vizet - a szerk.),Weber egyébként a sajtótájékoztatóján leszögezte:A Reuters tudósítása szerint ehhez felajánlotta egy bajor egyetem, a BMW és amerikai egyetemek segítségét is, hogy továbbra is Budapesten, ne pedig Bécsben, tudjon amerikai akkreditáció mellett kiadni diplomát a CEU.Gulyás a tájékoztatóján azt mondta: a Közép-európai Egyetem jövőjét biztosítottnak látja a kormány, de egyúttalHozzátette: a kormány úgy gondolja, hogy a külföldi diplomák elismerésével kapcsolatban kialakított törvényi szabályozás megfelel az európai gyakorlatnak, sok német tartomány, akár Bajorország gyakorlatának is - mondta.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét 2019. március 12-én.

Támogatja a kormány Weber bizottsági elnöki tisztségét

Ezek a magyar kabinetnek is kulcsfontosságúak, ezért tudják támogatni, hogy a német politikus legyen az EB elnöke. A keddi megbeszélés is arra adott ugyanis garanciát, hogy ha ő lenne a bizottság elnöke, határozottan lépne fel a migrációval szemben, és fontos célnak tartaná a külső határok megóvását. Ez közös alap - mondta a tárcavezető.

A magyar tárcavezető egyébként a tájékoztatón úgy fogalmazott:: a migrációhoz való viszony határozza meg azt, ki hogyan viszonyul az EPP-n belül a Fidesz tagságához. Elmondása szerint olyan pártok kezdeményezték a Fidesz kizárását a Néppártból az elmúlt hetekben, amelyekkel eddig is sok területen voltak vitái a nagyobbik kormánypártnak. Ezek a tömörülések szinte kivétel nélkül megszavazták a kötelező kvóta szerinti elosztást, és a bevándorláshoz való viszonyuk is alapvetően eltér attól, amit a magyar kormány helyesnek gondol - hangoztatta a miniszter.Gulyás Gergely ugyanakkor kiemelte, hogy mindenkinek vannak olyan határai, amelyeket nehéz átlépni: a magyar kormányfő egyértelművé tette, hogy a külső határok védelmének, a migráció elutasításának és a keresztény kultúra védelmének ügyében Magyarország nem tud és nem is akar kompromisszumot kötni. A kormány örül, hogy Manfred Weber személyesen tájékoztatta Orbán Viktort, és annak is, hogy elképzeléseiben komoly szerepet játszik a külső határok védelme, a migráció megállítása.