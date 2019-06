Zakatol a magyar gazdaság, de azért van egy rossz hírünk

Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számolt magyar GDP az uniós átlag 70%-a volt tavaly, ami 2%-ponttal magasabb az egy évvel korábbinál, vagyis a gazdaság felzárkózása folytatódott az uniós országokéhoz - derült ki az Eurostat friss adataiból.Magyarország ezzel továbbra is a fejlettségi rangsor utolsó harmadában foglal helyet, azonban a kifejezetten gyors tavalyi GDP-növekedés meghozta az eredményét. Romániát egyelőre stabilan magunk mögött tudjuk tartani (64%-on áll ott az egy főre jutó GDP), Lengyelország azonban továbbra is előttünk jár egy hajszállal (71%).A legfejletlenebb uniós ország tavaly Bulgária volt, ahol az egy főre jutó GDP fele az EU-átlagnak, a legmagasabb gazdasági teljesítményt pedig Luxemburgban mérték (254%).

Hogy alakul a fogyasztás?

Az előző évhez képest kisebb átrendeződések történtek az országok közötti rangsorban, amelyek jellemzően a kevésbé fejlett országok gyorsabb növekedéséből fakadó konvergenciát jelzik. A görögöket most már a lettek is megelőzik, ezzel a déli ország teljesen beleolvadt a keleti térség országai közé a fejlettség tekintetében.Az olasz gazdaság szenvedése miatt a Málta előzött, a kis szigetország fejlettsége gyakorlatilag elérte az uniós átlagot. Még egy érdekességre érdemes lehet felhívni a figyelmet: a csehek rövidesen megelőzhetik a spanyolokat. A balti országok menetelése nem csak a lett előretörésben nyilvánul meg, az észtek előzték Szlovákiát és Portugáliát.Az unió statisztikai hivatala az egy főre jutó fogyasztást is méri, amely ugyan korrelál a GDP-vel, de néhány ország esetében érdemi eltérés tapasztalható. Magyarország például hiába áll egy főre jutó GDP-ben az uniós átlag 70%-án, a fogyasztásunk csak 63%-os. És ebben a tekintetben Románia továbbra is megelőz bennünket: a 64%-os egy főre jutó GDP-jük mellett 70%-os a fogyasztásuk.

Magyarországnál csak Horvátország (63%) és Bulgária (56%) van jobban lemaradva az uniós átlagtól az egy főre eső fogyasztásban.

A legtöbbet Luxemburg után Németországban és Ausztriában fogyaszthatnak az emberek, ami nem meglepő, hiszen ezeknek az országoknak a gazdasági teljesítménye is kifejezetten kedvező.