Elbukott a nagy klímacél az EU-csúcson

Az EP-választás eredménye (a zöld pártok előretörése, Németországban most akár már az első helyet is megszereznék a pártok rangsorában), illetve a közhangulat fordulása az elmúlt hetekben jelentős politikai változásokat is kiváltott az EU-ban, hiszen a korábban vonakodó Németország, illetve Olaszország is beállt azon támogatók köré, akik szerint igenis a 2050-es céldátumot ki kell jelölni az üvegházhatást okozó gázok szempontjából semleges gazdasági keretek eléréséhez.A látszólagos kudarc ellenére (nem lett meg az egyhangúság) a szöveg szerint a tagállamok nagy többségének el kell érnie 2050-ig a klímasemleges állapotot.A Reuters diplomatáktól úgy tudja, hogy végül az EU-csúcs záródokumentumának fő részéből egy lábjegyzetbe került a klímasemlegesség 2050-re történő elérésének kérdése és azért nem lett meg az egyhangúság, mert többek között Magyarország, Csehország és Lengyelország erősen ellenezte azt. Napközbeni hírek egyébként még arról szóltak, hogy a V4-ek egysége megtört, mert Szlovákia is beállt a 2050-es cél támogatása mögé (a jelek szerint tényleg így történhetett), és Magyarország is feladta eddig ellenző álláspontját (a jelek szerint nem így történt).