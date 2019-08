Megvizsgálták, mennyire árt az embernek, ha mikroműanyagot nyel le

A fő üzenet az, hogy megnyugtassuk az ivóvíz fogyasztóit az egész világon, hogy kutatásunk szerint a kockázat alacsony szintű

Ezeknek a legkisebb méretű részecskéknek - ahol valóban korlátozott bizonyítékok állnak rendelkezésre - többet kell tudnunk a felszívódásról, az eloszlásról és azok hatásáról.

Az elmúlt évben a csap- és palackozott vízben kimutatott műanyag részecskékkel kapcsolatos tanulmányok felkeltették a közvélemény aggodalmát, ám az első nyers kutatási adatok biztatónak tűnnek.- mondta Bruce Gordon, a WHO kutatásában résztvevő szakértő. A bizonyítékok azt mutatják, hogy a palackozott vízben található mikroműanyagok legalább részben a palackozási és csomagolási folyamat során kerülnek az ivóvízbe, például műanyag kupakoknak köszönhetően.A WHO eredményei azonban még nem véglegesek. A további kutatásnak olyan kérdésekre kell összpontosítania, mint hogy mi történik a részecskékben lévő kémiai adalékanyagokkal, amikor azok belépnek a gyomor-bél traktusba. A vízben lévő műanyag részecskék többsége nagyobb, mint 150 mikrométer átmérőjű, és kiválasztás útján távozik a szervezetből, ám a "kisebb részecskék nagyobb valószínűséggel haladnak át a bél falán és eljutnak más szövetekbe". Jennifer De France, a WHO szakértője és a jelentés egyik szerzője szerint éppen ezért az egészségügyi aggályok kisebb részecskékre összpontosulnak. Mint fogalmazott:További kutatásra van szükség a mikroműanyagok környezetben való elterjedéséről, vagyis nem csak az ivóvizet, hanem az ételekben és a levegőben való jelenlétet is vizsgálni kell.Alice Horton, a Nagy-Britannia Nemzeti Oceanográfiai Központjának kutatója a WHO megállapításaival kapcsolatban a REutersnek azt nyilatkozta: "Nincs olyan adat, amely igazolná, hogy a mikroműanyag veszélyezteti az emberi egészséget, bár ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ártalmatlanok"."Fontos, hogy az ivóvízben lévő mikroműanyag csak egy kockázat a sok közül: mindennapi életünkben sokféleképpen találkozunk a mikroműanyaggal. (via Reuters